Cayó MiLoto en Bogotá: el nuevo ganador se lleva 300 millones de pesos con este resultado

Un jugador que le apostó a este sorteo en modalidad automática, logró cumplir su sueño en la capital colombiana.

Redacción Loterías
8 de octubre de 2025, 2:16 p. m.
Cayó MiLoto en Bogotá
Jugador de MiLoto en Bogotá se llevó el premio mayor con el sorteo del 7 de octubre de 2025 | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El martes, 7 de octubre de 2025, se jugó el sorteo número 411 del popular juego MiLoto, que dejó como ganador del premio mayor a un jugador bogotano.

Esta vez, la suerte estuvo a favor de un apostador que compró el tiquete por la página web de Baloto y jugó bajo la modalidad automática con los números 01 - 08 - 11 - 33 - 39, según datos oficiales de MiLoto.

Quien logró cumplir el sueño de hacerse acreedor al premio mayor se lleva un acumulado de 300 millones de pesos.

sorteo Miloto #0411 martes 7 de octubre 2025.

Según informó la empresa operadora del juego en la mañana de este miércoles, 8 de octubre, esta es la sexta ocasión en que el ganador de MiLoto se lleva el premio mayor habiendo hecho su jugada de forma digital en Baloto.com.

Por otro lado, señaló que además de entregar el gran acumulado de MiLoto, el sorteo dejó un total de 8.847 ganadores, para una premiación total de $371.202.000 millones.

Para reclamar el premio, el ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar las condiciones en la página oficial del sorteo.

Este resultado reafirma el compromiso del sorteo por brindar oportunidades reales de ganar a sus participantes, quienes cada semana sueñan con transformar su vida gracias a la fortuna.

De igual manera, es una prueba de que jugar en línea puede ser una alternativa práctica y segura para quienes desean probar suerte desde cualquier lugar, aumentando las probabilidades de convertirse en uno de los afortunados ganadores.

