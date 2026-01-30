Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del viernes 30 de enero de 2026

Este viernes 30 de enero de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Miloto, uno de los juegos de azar que más expectativa genera entre miles de apostadores en Colombia, quienes dejaron su suerte al azar con la esperanza de llevarse el acumulado millonario.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, señaló la Lotería de Miloto en una de sus invitaciones publicadas en redes sociales, con la que promovió el sorteo de este viernes.

Resultados de Miloto del 30 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 0477 fueron:

33-04-27-17-03

El acumulado está en $120millones.

Sorteo 386 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

El sorteo de Miloto correspondiente a este viernes 30 de enero de 2026 se realizó a las 10:00 de la noche y fue transmitido en vivo. Los resultados oficiales pudieron consultarse posteriormente a través de la página web del sorteo y en los canales autorizados.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecieron la posibilidad de acceder a premios millonarios en diferentes modalidades. Todos los juegos de azar en el país son regulados por Coljuegos, la entidad encargada de vigilar su correcta operación. Para participar, la compra de los billetes debe realizarse en puntos oficiales.