No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

La expectativa volvió a concentrarse este martes 3 de febrero de 2026 en el sorteo de la Lotería del Huila, uno de los juegos tradicionales del país, que sorteó su premio mayor en el sorteo número 4740. Como es habitual, el sorteo se realizó a las 10:25 de la noche, único día y horario en el que juega este chance departamental.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue el:

Número: 3700

Serie: 082

Plan de premios de la Lotería del Huila

El esquema de premios para el sorteo 4740 estuvo distribuido de la siguiente manera:

Premio mayor: 2.000 millones de pesos colombianos

2.000 millones de pesos colombianos Un seco: 100 millones de pesos

100 millones de pesos Un seco: 60 millones de pesos

60 millones de pesos 10 secos: 20 millones de pesos cada uno

20 millones de pesos cada uno 15 secos: 10 millones de pesos cada uno

Esta estructura permite que múltiples ganadores resulten favorecidos en cada jornada, incluso si no coinciden exactamente con el número del premio mayor.

Resultados de los últimos sorteos

En las semanas previas, la Lotería del Huila ha dejado los siguientes resultados, que muchos jugadores revisan como referencia antes de apostar:

27 de enero de 2026: número 7042, serie 017

número 7042, serie 017 20 de enero de 2026: número 5108, serie 127

número 5108, serie 127 13 de enero de 2026: número 3586, serie 145

Estos antecedentes muestran la variabilidad propia del sorteo y mantienen la atención de los jugadores habituales, que cada martes esperan un nuevo resultado.