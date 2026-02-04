Loterías

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

El sorteo de este martes dejó definidos los nuevos números ganadores de la Lotería del Huila.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de febrero de 2026, 11:32 a. m.
El sorteo semanal volvió a concentrar la atención de los jugadores este 3 de febrero.
El sorteo semanal volvió a concentrar la atención de los jugadores este 3 de febrero. Foto: Getty Images / Lotería del Huila

La expectativa volvió a concentrarse este martes 3 de febrero de 2026 en el sorteo de la Lotería del Huila, uno de los juegos tradicionales del país, que sorteó su premio mayor en el sorteo número 4740. Como es habitual, el sorteo se realizó a las 10:25 de la noche, único día y horario en el que juega este chance departamental.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue el:

  • Número: 3700
  • Serie: 082
YouTube video 0ij8Z9rYn5w thumbnail

Plan de premios de la Lotería del Huila

El esquema de premios para el sorteo 4740 estuvo distribuido de la siguiente manera:

  • Premio mayor: 2.000 millones de pesos colombianos
  • Un seco: 100 millones de pesos
  • Un seco: 60 millones de pesos
  • 10 secos: 20 millones de pesos cada uno
  • 15 secos: 10 millones de pesos cada uno

Esta estructura permite que múltiples ganadores resulten favorecidos en cada jornada, incluso si no coinciden exactamente con el número del premio mayor.

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Loterías

Hoy puede tener suerte en la lotería: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el martes 3 de febrero

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Loterías

Resultados de El Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Loterías

¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 27 de enero de 2026, sorteo 4740

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 13 de enero de 2026, sorteo 4738

Resultados de los últimos sorteos

En las semanas previas, la Lotería del Huila ha dejado los siguientes resultados, que muchos jugadores revisan como referencia antes de apostar:

  • 27 de enero de 2026: número 7042, serie 017
  • 20 de enero de 2026: número 5108, serie 127
  • 13 de enero de 2026: número 3586, serie 145

Estos antecedentes muestran la variabilidad propia del sorteo y mantienen la atención de los jugadores habituales, que cada martes esperan un nuevo resultado.

Más de Loterías

El resultado del sorteo correspondiente a este martes ya fue publicado.

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

El monto otorgado para este premio mayor fue de 7.000 millones de pesos.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Los resultados del número y signo ganador están acá

Hoy puede tener suerte en la lotería: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el martes 3 de febrero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Sinuano Día y Noche

Resultados de El Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.

¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

La Antioqueñita Día y Tard

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 3 de febrero

Número que cayó del Baloto, lunes 2 de febrero de 2026

Baloto sorteó un acumulado de 20.000 millones de pesos: revise si es el nuevo millonario este 2 de febrero de 2026

Noticias Destacadas