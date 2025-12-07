Suscribirse

Número ganador de la Lotería de Boyacá: sábado, 6 de diciembre de 2025

Le contamos el número ganador de la Lotería de Boyacá en su más reciente sorteo, el 4601.

Redacción Loterías
7 de diciembre de 2025, 10:58 a. m.
Lotería de Boyacá - sábado 6 de diciembre de 2025.
Lotería de Boyacá - sábado 6 de diciembre de 2025. | Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Boyacá.

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, se jugó el sorteo número 4601 de la Lotería de Boyacá. Fue a las 10:40 p.m., en su horario habitual, y quien haya acertado al número ganador se llevará 15 mil millones de pesos.

El número ganador para el sorteo 4601 de la Lotería de Boyacá fue el 4632 con la serie 002. Cada sábado se lleva a cabo esta, una de las loterías más reconocidas en todo el territorio colombiano.

Sorteo 4601 de la Lotería de Boyacá - 6 de diciembre de 2025

YouTube video player
  • Número ganador: 4632
  • Serie: 002

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

No solo es el premio mayor, pues la Lotería de Boyacá tiene otros premios con los que los usuarios pueden obtener una importante cantidad de dinero:

  • Premio Mayor: $15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

Últimos tres ganadores de la Lotería de Boyacá

  • Sábado 29 de noviembre de 2025: 0017– Serie 271
  • Sábado 22 de noviembre de 2025: 0056 – Serie 360
  • Sábado 15 de noviembre de 2025: 7741 – Serie 130
Contexto: Lotería de Medellín: resultados del viernes 5 de diciembre de 2025

En su web oficial, la Lotería de Boyacá aclara: “Una entidad comprometida con la generación responsable de recursos económicos para contribuir al financiamiento de los servicios de salud y al bienestar de sus clientes”.

Y añade: “Opera con transparencia y eficacia dentro del monopolio regional de juegos de suerte y azar, contando con un equipo humano altamente comprometido que trabaja bajo procesos de calidad y mejoramiento continuo”.

