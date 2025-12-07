Número ganador de la Lotería de Boyacá: sábado, 6 de diciembre de 2025

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, se jugó el sorteo número 4601 de la Lotería de Boyacá. Fue a las 10:40 p.m., en su horario habitual, y quien haya acertado al número ganador se llevará 15 mil millones de pesos.

El número ganador para el sorteo 4601 de la Lotería de Boyacá fue el 4632 con la serie 002. Cada sábado se lleva a cabo esta, una de las loterías más reconocidas en todo el territorio colombiano.

Sorteo 4601 de la Lotería de Boyacá - 6 de diciembre de 2025

Número ganador: 4632

Serie: 002

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

No solo es el premio mayor, pues la Lotería de Boyacá tiene otros premios con los que los usuarios pueden obtener una importante cantidad de dinero:

Premio Mayor: $15.000.000.000

$15.000.000.000 Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: $400.000.000

$400.000.000 Premio Ilusión: $300.000.000

$300.000.000 Premio Esperanza: $100.000.000

$100.000.000 Premio Berraquera: $50.000.000

$50.000.000 Premio Optimismo: $20.000.000

$20.000.000 Premio Valentía: $10.000.000

Últimos tres ganadores de la Lotería de Boyacá

Sábado 29 de noviembre de 2025: 0017– Serie 271

0017– Serie 271 Sábado 22 de noviembre de 2025: 0056 – Serie 360

0056 – Serie 360 Sábado 15 de noviembre de 2025: 7741 – Serie 130

En su web oficial, la Lotería de Boyacá aclara: “Una entidad comprometida con la generación responsable de recursos económicos para contribuir al financiamiento de los servicios de salud y al bienestar de sus clientes”.