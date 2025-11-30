Loterías
Ganador de la Lotería de Boyacá para cerrar mes: número afortunado del sorteo 4600 del sábado 29 de noviembre
El resultado del sorteo 4600 se convirtió en el protagonista de la jornada para los seguidores de esta tradicional lotería.
La Lotería de Boyacá cerró el mes con el sorteo 4600, realizado este sábado a las 10:45 p. m., manteniendo su habitual expectativa por el Premio Mayor, que asciende a 15.000 millones de pesos.
Resultado del premio mayor
- Número: 0017
- Serie: 271
Un sorteo que mueve expectativa nacional
Aunque el Premio Mayor es el más codiciado, la entidad también ofrece otras opciones atractivas como los premios Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía, cuyas cifras van desde 10 millones hasta 1.000 millones de pesos.
- Premio Mayor: $15.000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $400.000.000
- Premio Ilusión: $300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $50.000.000
- Premio Optimismo: $20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000
Durante el mes, la Lotería de Boyacá tuvo otros resultados en sus sorteos, de los cuales los 3 últimos fueron:
- Sábado 22 de noviembre de 2025: 0056 – Serie 360
- Sábado 15 de noviembre de 2025: 7741 – Serie 130
- Sábado 08 de noviembre de 2025: 2972 – Serie 165
Estos valores consolidan a Boyacá como una de las loterías más robustas en materia de premios, ofreciendo opciones tanto para quienes apuestan por el máximo acumulado como para quienes esperan obtener una retribución intermedia.