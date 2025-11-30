Suscribirse

Ganador de la Lotería de Boyacá para cerrar mes: número afortunado del sorteo 4600 del sábado 29 de noviembre

El resultado del sorteo 4600 se convirtió en el protagonista de la jornada para los seguidores de esta tradicional lotería.

Redacción Loterías
30 de noviembre de 2025, 11:05 a. m.
La Lotería de Boyacá anunció el número ganador del sorteo 4600 en su habitual jornada de los sábados.
El sorteo 4600 de la Lotería de Boyacá cerró noviembre con un resultado que generó expectativa entre los jugadores. | Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cerró el mes con el sorteo 4600, realizado este sábado a las 10:45 p. m., manteniendo su habitual expectativa por el Premio Mayor, que asciende a 15.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

  • Número: 0017
  • Serie: 271
Resultado LOTERIA DE BOYACA Sabado 29 de Noviembre de 2025

Un sorteo que mueve expectativa nacional

Aunque el Premio Mayor es el más codiciado, la entidad también ofrece otras opciones atractivas como los premios Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía, cuyas cifras van desde 10 millones hasta 1.000 millones de pesos.

  • Premio Mayor: $15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000
La lotería jugó este sábado, 11 de octubre
La entidad boyacense reveló la cifra ganadora de su sorteo 4600, realizado en la noche del sábado. | Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

Durante el mes, la Lotería de Boyacá tuvo otros resultados en sus sorteos, de los cuales los 3 últimos fueron:

  • Sábado 22 de noviembre de 2025: 0056 – Serie 360
  • Sábado 15 de noviembre de 2025: 7741 – Serie 130
  • Sábado 08 de noviembre de 2025: 2972 – Serie 165

Estos valores consolidan a Boyacá como una de las loterías más robustas en materia de premios, ofreciendo opciones tanto para quienes apuestan por el máximo acumulado como para quienes esperan obtener una retribución intermedia.

