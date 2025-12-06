Loterías
Lotería de Medellín: resultados del viernes 5 de diciembre de 2025
Durante la transmisión oficial del sorteo, la Lotería de Medellín confirmó el número favorecido con el premio mayor, el sorteo 4812, correspondiente al viernes 5 de diciembre, se llevó a cabo siguiendo los protocolos habituales de transparencia.
Con este resultado, la entidad cierra un mes marcado por la expectativa y la participación masiva de jugadores.
Resultado del premio mayor
- Número: 9736
- Serie: 099
Resultado de los 3 últimos sorteos
La Lotería de Medellín acumula una racha de diferentes resultados durante sus últimos sorteos.
Entre los más recientes figuran:
- 28 de noviembre de 2025: 1433 – Serie 316
- 21 de noviembre de 2025: 6192 – Serie 125
- 15 de noviembre de 2025: 4318 – Serie 649
Plan de premios de la Lotería de Medellín
Además del premio mayor de 16.000 millones, la Lotería de Medellín cuenta con más opciones para los jugadores con los premios secos que amplía las posibilidades de ganar:
- 1 premio mayor: $16.000 millones
- 2 premios secos de $1.000 millones
- 2 premios secos de $700 millones
- 2 premios secos de $500 millones
- 6 premios secos de $100 millones
- 7 premios secos de $50 millones
- 10 premios secos de $20 millones
- 15 premios secos de $10 millones
La Lotería de Medellín mantiene su calendario habitual, por lo que el próximo sorteo se jugará el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 p.m..