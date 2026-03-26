Loterías

¿Le sonrió la suerte? Resultado del Baloto: se sortean más de 40 millones de pesos, miércoles 25 de marzo

El sorteo más reciente del Baloto ya tiene números ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
26 de marzo de 2026, 6:15 a. m.
Se definieron los números ganadores del Baloto.
Se definieron los números ganadores del Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

El sorteo de Baloto de este miércoles 25 de marzo de 2026 corresponde al número 2635, en esta jornada, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los 28.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a un acumulado de 18.900 millones de pesos, cifras que reflejan el alto interés y la expectativa que genera cada sorteo.

Resultados del sorteo del 25 de marzo de 2026

Para el sorteo 2635, los resultados oficiales fueron los siguientes:

Baloto tradicional

  • Acumulado: $28.800 millones
  • Número ganador: 14 - 09 - 19 - 13 - 03
  • Súper balota: 16

Baloto Revancha

Loterías

Lotería de Manizales del 25 de marzo de 2026: revise si ganó el premio mayor

Loterías

Resultado Super Astro Luna del 25 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 25 de marzo de 2026, sorteo 4841

Loterías

Resultado de la lotería del Meta: consulte si fue el afortunado ganador este miércoles, 25 de marzo

Loterías

Estos son los resultados de Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Sol del miércoles 25 de marzo: estos son los números ganadores

Loterías

Si jugó El Sinuano, estos fueron los resultados del sorteo Día y Noche de este miércoles, 25 de marzo

Loterías

Resultados Baloto hoy 16 de marzo de 2026: Números ganadores y Revancha

Loterías

Resultado Baloto del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

Loterías

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

  • Acumulado: $18.900 millones
  • Número ganador: 41 - 42 - 25 - 36 - 22
  • Súper balota: 16

Números recientes: así se han movido las balotas

Un nuevo sorteo del Baloto se jugó este 16 de marzo con gran expectativa.
El Baloto realizó un nuevo sorteo con altas expectativas. Foto: Getty Images / Baloto

En los últimos tres sorteos, las combinaciones han mostrado una tendencia variada, con cifras repetidas en algunas ocasiones:

Baloto (con súper balota):

  • 23 de marzo de 2026: 25 - 33 - 37 - 39 - 41 - 11
  • 21 de marzo de 2026: 07 - 10 - 21 - 32 - 33 - 02
  • 18 de marzo de 2026: 18 - 20 - 21 - 29 - 35 - 11

Baloto Revancha (con súper balota):

  • 23 de marzo de 2026: 04 - 11 - 12 - 23 - 28 - 11
  • 21 de marzo de 2026: 23 - 24 - 33 - 39 - 42 - 13
  • 18 de marzo de 2026: 04 - 08 - 14 - 17 - 18 - 12

Estas cifras permiten a los jugadores analizar patrones o coincidencias, aunque el resultado final sigue dependiendo completamente del azar.