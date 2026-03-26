¿Le sonrió la suerte? Resultado del Baloto: se sortean más de 40 millones de pesos, miércoles 25 de marzo

El sorteo de Baloto de este miércoles 25 de marzo de 2026 corresponde al número 2635, en esta jornada, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los 28.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a un acumulado de 18.900 millones de pesos, cifras que reflejan el alto interés y la expectativa que genera cada sorteo.

Resultados del sorteo del 25 de marzo de 2026

Para el sorteo 2635, los resultados oficiales fueron los siguientes:

Baloto tradicional

Acumulado: $28.800 millones

Número ganador: 14 - 09 - 19 - 13 - 03

Súper balota: 16

Baloto Revancha

Acumulado: $18.900 millones

Número ganador: 41 - 42 - 25 - 36 - 22

Súper balota: 16

Números recientes: así se han movido las balotas

El Baloto realizó un nuevo sorteo con altas expectativas. Foto: Getty Images / Baloto

En los últimos tres sorteos, las combinaciones han mostrado una tendencia variada, con cifras repetidas en algunas ocasiones:

Baloto (con súper balota):

23 de marzo de 2026: 25 - 33 - 37 - 39 - 41 - 11

21 de marzo de 2026: 07 - 10 - 21 - 32 - 33 - 02

18 de marzo de 2026: 18 - 20 - 21 - 29 - 35 - 11

Baloto Revancha (con súper balota):

23 de marzo de 2026: 04 - 11 - 12 - 23 - 28 - 11

21 de marzo de 2026: 23 - 24 - 33 - 39 - 42 - 13

18 de marzo de 2026: 04 - 08 - 14 - 17 - 18 - 12

Estas cifras permiten a los jugadores analizar patrones o coincidencias, aunque el resultado final sigue dependiendo completamente del azar.