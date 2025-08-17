Resultado del Super Astro Luna: sorteo del sábado 16 de agosto de 2025

El sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7849 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 8328, con el signo Acuario.

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

Sorteo del 16 de agosto de 2025: número 1947, con el signo Aries.

número con el signo Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 4242, con el signo Aries.

número con el signo Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 0941, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 17 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.