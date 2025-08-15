Resultado del Super Astro Sol: sorteo del viernes 15 de agosto de 2025

Este viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 5233, signo Géminis.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

4 cifras: 5233

3 cifras: 233

2 cifras: 33

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

Agosto 14 de 2025: sorteo 5210 - número 5684 - signo Acuario.

sorteo 5210 - número - signo Acuario. Agosto 13 de 2025: sorteo 5209 - número 4163 - signo Aries.

sorteo 5209 - número - signo Aries. Agosto 12 de 2025: sorteo 5208 - número 2453 - signo Capricornio.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.