Suscribirse

Loterías

Resultado del Super Astro Sol: sorteo del viernes 15 de agosto de 2025

Este sorteo se realiza de lunes a sábado.

Redacción Loterías
15 de agosto de 2025, 9:24 p. m.
Resultado Super Astro Sol19 de julio
Conozca los resultados del último sorteo del Super Astro Sol | Foto: Captura de pantalla de youtube @superastro9759

Este viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 5233, signo Géminis.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 5233
  • 3 cifras: 233
  • 2 cifras: 33
YouTube video player

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Lo más leído

1. Primicia: Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y será el nuevo embajador de Colombia en Brasil
2. Cae aeronave en Medellín: autoridades atienden la emergencia
3. Juez se abstuvo de dictar orden de captura en contra del abogado Diego Cadena. Estas son las razones

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.

Otra opción es considerar jugar en grupo, lo que le permitirá adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque deba dividir el premio, las probabilidades de ganar aumentan.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿A qué se dedican y quiénes son los papás de la reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char?

2. El pronóstico del clima para el puente del 16, 17 y 18 de agosto de 2025 en Colombia: “no estará asociado con el huracán Erin”

3. En Texas se construirá una costosa fábrica para producir moscas que combaten un gusano nocivo para el ganado

4. Aeropuertos de EE. UU. estrenan sistema en tiempo real para saber exactamente cuánto esperará en la fila de la TSA

5. Panorama de las vías en Colombia para este puente festivo: estas son las principales carreteras cerradas, según Invías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.