Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo 8450 de este miércoles, 3 de junio de 2026

La espera terminó para los seguidores de la Lotería Chontico Día y Noche. Durante la jornada de este miércoles, 3 de junio de 2026, la organización del popular sorteo reveló los números ganadores que miles de apostadores en Colombia aguardaban con expectativa.

Así quedaron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este miércoles 3 de junio

De acuerdo con el resultado oficial, el premio mayor quedó en manos del número 6329, convirtiéndose en la combinación afortunada de esta edición del juego de azar.

Junto al número principal, también se conoció el resultado de ‘La Quinta’, una balota adicional que forma parte del sorteo y que cada día genera interés entre quienes participan. En esta oportunidad, el número extra favorecido fue el 9.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 3 de junio de 2026

Premio mayor: 6329 - 9

Tres últimas cifras: 329.

Dos últimas cifras: 29.

Número completo: 6329.

Última cifra: 9.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 3 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 4 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

2 de junio de 2026 - 0542. La Quinta: 9.

1 de junio de 2026 - 2415. La Quinta: 5.

31 de mayo de 2026 - 1984. La Quinta: 4.

Chontico Noche