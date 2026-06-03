Así quedaron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este miércoles 3 de junio

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos durante la noche de este miércoles 3 de junio a los sorteos de las principales loterías y chances del país, entre ellos El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Estos sorteos hacen parte de las apuestas más populares a nivel nacional, debido a que ofrecen múltiples oportunidades de ganar y cuentan con una amplia participación de jugadores en distintas regiones del país.
A continuación, los números ganadores de cada sorteo realizado este miércoles:
El Dorado Mañana
- Número ganador: 9039.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Número ganador: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita Día
- Número ganador: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita Tarde
- Número ganador: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Tarde
- Número ganador: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Los jugadores pueden verificar sus resultados a través de los canales oficiales de cada lotería y confirmar las condiciones para reclamar premios, teniendo en cuenta el valor apostado y las reglas establecidas por cada operador.
Cabe recordar que los premios deben reclamarse dentro de los plazos definidos por las entidades autorizadas y presentando el tiquete original en buen estado.