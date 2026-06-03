Así quedaron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este miércoles 3 de junio

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos durante la noche de este miércoles 3 de junio a los sorteos de las principales loterías y chances del país, entre ellos El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Estos sorteos hacen parte de las apuestas más populares a nivel nacional, debido a que ofrecen múltiples oportunidades de ganar y cuentan con una amplia participación de jugadores en distintas regiones del país.

A continuación, los números ganadores de cada sorteo realizado este miércoles:

El Dorado Mañana

Número ganador: 9039.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Tarde

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Los jugadores pueden verificar sus resultados a través de los canales oficiales de cada lotería y confirmar las condiciones para reclamar premios, teniendo en cuenta el valor apostado y las reglas establecidas por cada operador.

Cabe recordar que los premios deben reclamarse dentro de los plazos definidos por las entidades autorizadas y presentando el tiquete original en buen estado.