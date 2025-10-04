Suscribirse

Resultados del sábado 4 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías se han consolidado como uno de los juegos de azar favoritos en Colombia, ofreciendo a los apostadores la posibilidad probar su suerte con la esperanza de llevarse atractivos premios.

Redacción Loterías
4 de octubre de 2025, 4:21 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Coljuegos es la entidad que regula y vigila los juegos de azar en Colombia, velando porque cada sorteo de loterías y chances se realice con total transparencia, evitando irregularidades o dudas en los resultados.

En el país, los sorteos de lotería se llevan a cabo todos los días, incluidos fines de semana, aunque los horarios dependen de la modalidad y la región. Entre los más populares con jugadas diarias están El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, muy reconocidos por los apostadores que sueñan con llevarse los millonarios premios que entregan.

Es importante señalar que actualmente cada sorteo incorpora la modalidad de La Quinta, una balota adicional que complementa las cuatro cifras principales y que incrementa las probabilidades de ganar.

Contexto: Afortunado ganador de la lotería de Medellín: consulte los números de la suerte del viernes 3 de octubre

En esta ocasión, El Dorado abrió la jornada con su sorteo de las 11:00 a.m.; quienes no alcanzaron a participar tuvieron otra oportunidad en la segunda tanda del día, a las 3:30 p.m.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9546
  • La Quinta: 7
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA SÁBADO 04 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

La suerte también estuvo del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., con los siguientes números:

El Paisita Día

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

El Paisita Noche

  • Premio mayor:

Por último, la jornada concluyó con los sorteos de La Caribeña, donde los participantes tienen la posibilidad de escoger combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.

La Caribeña Día

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

La Caribeña Noche

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

Un detalle clave para los jugadores es la conservación del billete. Si se pierde o se deteriora, reclamar el premio puede convertirse en un problema. Por eso, se recomienda guardarlo en un lugar seguro y, como medida extra, tomarle una foto para tener un respaldo.

