Loterías

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Consulte los resultados a través de canales oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de enero de 2026, 7:39 p. m.
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La expectativa volvió a apoderarse de miles de apostadores en Colombia tras conocerse los resultados del sorteo número 8310 de la Lotería Chontico, efectuado el miércoles 14 de enero de 2026.

El número ganador en esta ocasión fue el 6771, una cifra que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y espacios digitales dedicados a los juegos de azar.

A este resultado se sumó el dato de “La Quinta”, cuya balota correspondió al número 6, un elemento clave que muchos jugadores revisan al momento de confirmar si acertaron.

Chontico Noche define su número ganador este martes 13 de enero de 2026 y deja nuevos favorecidos.
Chontico Noche define su número ganador este martes 13 de enero de 2026 y deja nuevos favorecidos. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Chontico)

El creciente interés por el Chontico se explica, en buena parte, por la sencillez de su sistema de juego, que permite a los participantes elegir libremente tanto los números como el monto de la apuesta.

Loterías

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Loterías

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 13 de enero de 2026, sorteo 4738

Loterías

Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Tolima entregó los resultados del sorteo de este 13 de enero de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 13 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Sol: Resultados de la lotería el martes 13 de enero

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

A ello se añade la realización de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, una dinámica que mantiene viva la emoción y atrae a un público cada vez más diverso.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de enero de 2026

Premio mayor: 6771 - 6

  • Tres últimas cifras: 771
  • Dos últimas cifras: 71
  • Número completo: 6771
  • Última cifra:  6
YouTube video QUDvVKfUm2g thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 14 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video Sa7KLaR5vHg thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 15 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 13 de enero de 2026: 3431 - 1
  • 12 de enero de 2026: 8895 - 3
  • 11 de enero de 2026: 9225 - 5

Chontico Noche

  • 13 de enero de 2026: 1335 - 9
  • 12 de enero de 2026: 4645 - 0
  • 11 de enero de 2026: 5935 - 4

Más de Loterías

Resultados de la lotería Chontico

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles 14 de enero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Lotería del Huila - martes 13 de enero de 2026.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 13 de enero de 2026, sorteo 4738

Resultados del sorteo 3136

Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Sorteo 4152

Lotería del Tolima entregó los resultados del sorteo de este 13 de enero de 2026

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 13 de enero de 2026

MiLoto 10 de octubre de 2025.

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del martes 13 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche: revise los números ganadores del sorteo de hoy martes, 13 de enero

Noticias Destacadas