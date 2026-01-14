Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

La expectativa volvió a apoderarse de miles de apostadores en Colombia tras conocerse los resultados del sorteo número 8310 de la Lotería Chontico, efectuado el miércoles 14 de enero de 2026.

El número ganador en esta ocasión fue el 6771, una cifra que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y espacios digitales dedicados a los juegos de azar.

A este resultado se sumó el dato de “La Quinta”, cuya balota correspondió al número 6, un elemento clave que muchos jugadores revisan al momento de confirmar si acertaron.

Chontico Noche define su número ganador este martes 13 de enero de 2026 y deja nuevos favorecidos. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Chontico)

El creciente interés por el Chontico se explica, en buena parte, por la sencillez de su sistema de juego, que permite a los participantes elegir libremente tanto los números como el monto de la apuesta.

A ello se añade la realización de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, una dinámica que mantiene viva la emoción y atrae a un público cada vez más diverso.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de enero de 2026

Premio mayor: 6771 - 6

Tres últimas cifras: 771

Dos últimas cifras: 71

Número completo: 6771

Última cifra: 6

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 14 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 15 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

13 de enero de 2026: 3431 - 1

12 de enero de 2026: 8895 - 3

11 de enero de 2026: 9225 - 5

Chontico Noche