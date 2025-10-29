Suscribirse

Loterías

¡Revise aquí su billete ganador! Resultados de Manizales del martes 29 de octubre de 2025

La lotería entregó múltiples premios secos y aproximaciones según el plan de premios habitual.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

30 de octubre de 2025, 3:41 a. m.
Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.
Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos. | Foto: iStockphoto / Lotería de Manizales

El pasado miércoles, 29 de octubre de 2025, se celebró el sorteo n.º _ de la Lotería de Manizales, un evento semanal que congrega la intención de apostadores en todo el país. A continuación, encontrará los detalles del premio mayor, el histórico reciente y lo que se debe saber para el cobro de premios.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue _, correspondiente a la serie _.

Como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.

Además del gran galardón, la lotería entregó múltiples premios secos y aproximaciones según el plan de premios habitual.

Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miercoles 29 de Octubre de 2025

Números ganadores de los tres sorteos anteriores

  • 23 de octubre de 2025: número 1463 de la serie 006.
  • 15 de octubre de 2025: número 1727 de la serie 232.
  • 8 de octubre de 2025: número 0766 de la serie 093.

Estos resultados dibujan la variabilidad típica de este sorteo semanal, donde cada semana la suerte puede cambiar completamente. Esta es una de las loterías más famosas del país.

¿Se jugó realmente este miércoles?

Sí. El sorteo se realizó en la noche del miércoles 29 de octubre. La transmisión habitual para la Lotería de Manizales es aproximadamente a las 22:55 horas a través del canal oficial y también se difunde en redes sociales.

¿Cómo reclamar el premio?

Si usted posee un billete ganador —ya sea del premio mayor o de algún premio seco— tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Presente el billete o fracción original: debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones.
  • Verifique el plazo legal: para la mayoría de los premios se recomienda reclamar dentro de 30 días calendario desde el día siguiente al sorteo.
  • Premios mayores: suelen gestionarse directamente en las oficinas centrales del sorteo.
  • Premios menores (secos): pueden cobrarse en distribuidores autorizados o puntos oficiales habilitados.

