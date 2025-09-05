Suscribirse

Sinuano Día: resultado del sorteo 13.051 hoy viernes, 5 de septiembre

El sorteo de Sinuano Día lo transmiten en vivo por el canal regional Telecaribe.

Redacción Loterías
5 de septiembre de 2025, 7:49 p. m.
Lotería
El Sinuano Día y El Sinuano Noche. | Foto: Getty Images

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.051 fue el 3852.

Contexto: Número ganador del Chontico Día y Noche del 5 de septiembre: consulte los resultados

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

  • Número ganador: 3852
  • Dos últimas cifras: 52
  • Tres últimas cifras: 852
  • La quinta: 9
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 5 de Septiembre de 2025

Es de recordar a los apostadores que el próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 2:30 p. m.

Números ganadores de los últimos seis sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • 4 de septiembre de 2025: 3357
  • 3 de septiembre de 2025: 6223
  • 2 de septiembre de 2025: 1928
  • 1 de septiembre de 2025: 8112
  • 31 de agosto de 2025: 1754
  • 30 de agosto de 2025: 7309
Contexto: Lotería El Paisita: descubra los números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Números ganadores de los últimos seis sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • 4 de septiembre de 2025: 8800
  • 3 de septiembre de 2025: 8800
  • 2 de septiembre de 2025: 1909
  • 1 de septiembre de 2025: 4118
  • 31 de agosto de 2025: 6399
  • 30 de agosto de 2025: 5842

