Sinuano Día: resultado del sorteo 13.051 hoy viernes, 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.051 fue el 3852.

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador: 3852

Dos últimas cifras: 52

Tres últimas cifras: 852

La quinta: 9

Es de recordar a los apostadores que el próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 2:30 p. m.

Números ganadores de los últimos seis sorteos de la lotería El Sinuano Día

4 de septiembre de 2025: 3357

3 de septiembre de 2025: 6223

2 de septiembre de 2025: 1928

1 de septiembre de 2025: 8112

31 de agosto de 2025: 1754

30 de agosto de 2025: 7309

Números ganadores de los últimos seis sorteos de la lotería El Sinuano Noche