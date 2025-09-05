Loterías
Sinuano Día: resultado del sorteo 13.051 hoy viernes, 5 de septiembre
El sorteo de Sinuano Día lo transmiten en vivo por el canal regional Telecaribe.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.051 fue el 3852.
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador: 3852
- Dos últimas cifras: 52
- Tres últimas cifras: 852
- La quinta: 9
Es de recordar a los apostadores que el próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 2:30 p. m.
Números ganadores de los últimos seis sorteos de la lotería El Sinuano Día
- 4 de septiembre de 2025: 3357
- 3 de septiembre de 2025: 6223
- 2 de septiembre de 2025: 1928
- 1 de septiembre de 2025: 8112
- 31 de agosto de 2025: 1754
- 30 de agosto de 2025: 7309
Números ganadores de los últimos seis sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- 4 de septiembre de 2025: 8800
- 3 de septiembre de 2025: 8800
- 2 de septiembre de 2025: 1909
- 1 de septiembre de 2025: 4118
- 31 de agosto de 2025: 6399
- 30 de agosto de 2025: 5842