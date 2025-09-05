Loterías
Lotería El Paisita: descubra los números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025
Revise los números ganadores del sorteo de hoy y descubra si la suerte estuvo de su lado
La lotería El Paisita volvió a repartir emoción este viernes, 5 de septiembre, con su sorteo diario. Miles de apostadores esperaban atentos los resultados, con la esperanza de que los números elegidos cambiaran su vida.
Aquí encontrará los números ganadores y toda la información necesaria para confirmar si es uno de los afortunados. El sorteo de la lotería El Paisita Día se realizó este 5 de septiembre, dejando a varios jugadores como nuevos afortunados ganadores de este popular chance colombiano.
El gran premio mayor se lo llevó el número 0352 y la quinta balota fue la número 6.
Resultados del sorteo 14.437 de la lotería El Paisita Día
- Tres primeras: 035
- Tres últimas: 352
- Cifra ganadora: 0352
- Quinta balota: 6
Resultados del sorteo 14.438 de la lotería El Paisita Noche
La lotería El Paisita vuelve y juega en la noche, con el sorteo que le dará una nueva oportunidad a quienes buscan un premio millonario.
- Tres primeras: pendiente
- Tres últimas: pendiente
- Cifra ganadora: pendiente
Plan de premios de la lotería El Paisita
- Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
- Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
- Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
- Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
Recuerde que la Lotería El Paisita está supervisada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad de cada sorteo.
Si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, no se preocupe: cada día representa una nueva oportunidad para cambiar su historia y quizás convertirse en el próximo ganador.
El siguiente sorteo se jugará este sábado, 6 de septiembre de 2025. Podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores en la página oficial de las loterías en Colombia. Para confirmar todos los detalles y revisar los resultados completos, visite directamente el sitio web oficial de la Lotería El Paisita.