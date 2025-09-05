Suscribirse

Loterías

Lotería El Paisita: descubra los números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Revise los números ganadores del sorteo de hoy y descubra si la suerte estuvo de su lado

Redacción Loterías
5 de septiembre de 2025, 6:57 p. m.
Resultados lotería El Paisita, hoy viernes 5 de septiembre de 2025
Resultados lotería El Paisita, hoy viernes 5 de septiembre de 2025 | Foto: Composición Semana /Getty images/ Chance El Paisita

La lotería El Paisita volvió a repartir emoción este viernes, 5 de septiembre, con su sorteo diario. Miles de apostadores esperaban atentos los resultados, con la esperanza de que los números elegidos cambiaran su vida.

Aquí encontrará los números ganadores y toda la información necesaria para confirmar si es uno de los afortunados. El sorteo de la lotería El Paisita Día se realizó este 5 de septiembre, dejando a varios jugadores como nuevos afortunados ganadores de este popular chance colombiano.

El gran premio mayor se lo llevó el número 0352 y la quinta balota fue la número 6.

Resultados del sorteo 14.437 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 035
  • Tres últimas: 352
  • Cifra ganadora: 0352
  • Quinta balota: 6
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 VIERNES 05 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.438 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega en la noche, con el sorteo que le dará una nueva oportunidad a quienes buscan un premio millonario.

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Recuerde que la Lotería El Paisita está supervisada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad de cada sorteo.

Si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, no se preocupe: cada día representa una nueva oportunidad para cambiar su historia y quizás convertirse en el próximo ganador.

El siguiente sorteo se jugará este sábado, 6 de septiembre de 2025. Podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores en la página oficial de las loterías en Colombia. Para confirmar todos los detalles y revisar los resultados completos, visite directamente el sitio web oficial de la Lotería El Paisita.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “¿Presidente, está bien?”: trino de Katherine Miranda molestó a Gustavo Petro. El mandatario respondió desde Japón

2. Selección Colombia cambiaría de sede para las eliminatorias al Mundial 2030: esta sería la ciudad elegida

3. Gustavo Petro advierte a Galán, Char y Federico Gutiérrez que sí necesitan permiso para viajar a Washington

4. Jorge Rausch sorprendió con publicación junto a la chef mexicana que hizo parte de la temporada pasada de ‘Masterchef Celebrity’

5. Gustavo Petro dijo que ELN “mandó a desalojar” varias regiones de Bolívar: “No puede haber territorio vedado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyLoterías de hoyResultados LoteríaLotería PaisitaJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.