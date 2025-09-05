Lotería El Paisita: descubra los números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

La lotería El Paisita volvió a repartir emoción este viernes, 5 de septiembre, con su sorteo diario. Miles de apostadores esperaban atentos los resultados, con la esperanza de que los números elegidos cambiaran su vida.

Aquí encontrará los números ganadores y toda la información necesaria para confirmar si es uno de los afortunados. El sorteo de la lotería El Paisita Día se realizó este 5 de septiembre, dejando a varios jugadores como nuevos afortunados ganadores de este popular chance colombiano.

El gran premio mayor se lo llevó el número 0352 y la quinta balota fue la número 6.

Resultados del sorteo 14.437 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 035

Tres últimas: 352

Cifra ganadora: 0352

Quinta balota: 6

Resultados del sorteo 14.438 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega en la noche, con el sorteo que le dará una nueva oportunidad a quienes buscan un premio millonario.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.

recibe 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.

gana 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Recuerde que la Lotería El Paisita está supervisada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad de cada sorteo.

Si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, no se preocupe: cada día representa una nueva oportunidad para cambiar su historia y quizás convertirse en el próximo ganador.