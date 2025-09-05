Número ganador del Chontico Día y Noche del 5 de septiembre: consulte los resultados

¿Preparado para descubrir si fue uno de los afortunados ganadores de la lotería Chontico Día? Este viernes, 5 de septiembre de 2025, jugó el sorteo número 8179 y el número ganador fue el 6564, acompañado por “La Quinta” con el número 3.

Resultado de la Lotería Chontico Día de este viernes, 5 de septiembre

Premio mayor: 6564-3

6564-3 Tres últimos: 564

564 Dos últimos: 64

64 Cifra completa: 6564

6564 “La Quinta”: 3

Esta lotería se ha convertido en una de las favoritas para los colombianos, principalmente por las diferentes opciones que ofrece de ganar.

Además, cuenta con una larga tradición y un amplio reconocimiento, abriendo la posibilidad de ganar tempranito y cobrar rapidito, con un sorteo que juega todos los días (incluyendo domingo y feriados) a las 13:00 horas.

Resultado Lotería Chontico Noche de este viernes, 5 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

“La Quinta”:

En su edición de la noche, cabe recordar que la lotería juega a las 7:00 p.m. de lunes a viernes. Los fines de semana los horarios cambian: para la noche los sábados es a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

¿Cómo es la dinámica de la Lotería Chontico Día y Noche?

Participar en esta lotería es muy sencillo, ya que los jugadores solo deben adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras. Esas cifras pueden ser seleccionadas por el participante o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes, dependiendo la decisión del jugador.

Posteriormente, al momento del sorteo que se transmite diariamente por el Canal Telepacífico, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9 y el orden en el que van apareciendo es fundamental para determinar los diferentes premios que ofrece este chance.

Los premios varían según la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada. El jugador que más se acerque al orden de los números extraídos, obtendrá el premio mayor.

En caso de acertar las 4 cifras ganadoras, la recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. De esta manera, los premios se dividen así: