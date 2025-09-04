Chontico día y noche del 4 de septiembre: vea el número ganador del reciente sorteo

Las loterías en Colombia se convirtieron en un escenario muy consultado y movido, debido a los millonarios premios que ofrecen al público. Muchos recurren a estas actividades para obtener un golpe de suerte y así cambiar su vida.

Una de las más frecuentadas es la Lotería Chontico, famosa en el sur del país y con una amplia trayectoria en los juegos de azar. Esta propuesta busca llegar a los interesados, quienes podrán acceder fácilmente a ella para salir victoriosos.

Este 4 de septiembre, el sorteo 8.178 arrojó los resultados del nuevo número ganador, permitiendo que un afortunado disfrute este premio. La balota fue: 4684.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8.178

Premio mayor: 4684-5

Tres últimos: 684

Dos últimos: 84

Cifra completa: 4684

Último número: 5

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8.178

Premio mayor: Pendiente

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número:

Es importante recordar que esta lotería juega todos los días a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. de lunes a viernes. Los fines de semana esto cambia, pues los sorteos de la noche son los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Esta lotería se juega todos los días (incluyendo domingo y feriados) a las 13:00 horas. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Conozca el plan de premios de la Lotería Chontico

Entre las diferentes formas de obtener premios en este popular juego de azar, la más atractiva es la que entrega la mayor ganancia a quienes logran acertar las cuatro cifras completas del número ganador, multiplicando su apuesta por 4.500.

Sin embargo, no es la única opción disponible. También existen recompensas para quienes coinciden con las tres últimas cifras del sorteo, obteniendo 400 pesos por cada peso jugado.

De igual manera, se contemplan premios para los participantes que acierten las dos primeras o las dos últimas cifras, una modalidad que amplía las probabilidades de ganar y que ha logrado captar el interés de un número cada vez mayor de apostadores.

¿Cómo reclamar el premio en caso de ser ganador?