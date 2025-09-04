Suscribirse

Chontico día y noche del 4 de septiembre: vea el número ganador del reciente sorteo

Consulte si se convirtió en el ganador del reciente sorteo, dándole un giro a su realidad a inicios de septiembre.

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 6:41 p. m.
Las loterías en Colombia se convirtieron en un escenario muy consultado y movido, debido a los millonarios premios que ofrecen al público. Muchos recurren a estas actividades para obtener un golpe de suerte y así cambiar su vida.

Una de las más frecuentadas es la Lotería Chontico, famosa en el sur del país y con una amplia trayectoria en los juegos de azar. Esta propuesta busca llegar a los interesados, quienes podrán acceder fácilmente a ella para salir victoriosos.

Este 4 de septiembre, el sorteo 8.178 arrojó los resultados del nuevo número ganador, permitiendo que un afortunado disfrute este premio. La balota fue: 4684.

Contexto: Ya salieron los números de La Antioqueñita: revise si es uno de los afortunados del sorteo del jueves 4 de septiembre

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8.178

Premio mayor: 4684-5

  • Tres últimos: 684
  • Dos últimos: 84
  • Cifra completa: 4684
  • Último número: 5

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8.178

Premio mayor: Pendiente

  • Tres últimos: 
  • Dos últimos: 
  • Cifra completa:
  • Último número: 

Es importante recordar que esta lotería juega todos los días a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. de lunes a viernes. Los fines de semana esto cambia, pues los sorteos de la noche son los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Conozca el plan de premios de la Lotería Chontico

Entre las diferentes formas de obtener premios en este popular juego de azar, la más atractiva es la que entrega la mayor ganancia a quienes logran acertar las cuatro cifras completas del número ganador, multiplicando su apuesta por 4.500.

Sin embargo, no es la única opción disponible. También existen recompensas para quienes coinciden con las tres últimas cifras del sorteo, obteniendo 400 pesos por cada peso jugado.

De igual manera, se contemplan premios para los participantes que acierten las dos primeras o las dos últimas cifras, una modalidad que amplía las probabilidades de ganar y que ha logrado captar el interés de un número cada vez mayor de apostadores.

¿Cómo reclamar el premio en caso de ser ganador?

  • Reclamarlo directamente en el punto de venta donde se adquirió.
  • Presentar el tiquete original y en buen estado, de forma que sea válido y legible.

