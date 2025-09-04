Ya salieron los números de La Antioqueñita: revise si es uno de los afortunados del sorteo del jueves 4 de septiembre

La lotería La Antioqueñita, que se juega en las versiones del Día y la Tarde, tuvo un nuevo sorteo en la mañana de este jueves, 4 de septiembre, por lo que de pronto pudo ser el nuevo ganador de un millonario premio.

Este chance, que es uno de los más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, se juega con cuatro números que van de 0 al 9. Además, las personas tienen la oportunidad de elegir una quintan balota, por lo que el premio puede ser mucho mayor.

En esa última oportunidad, se jugó el sorteo número 5993 y la cifra ganadora fue el 4650. Por otra parte, en la quinta balota cayó el 8.

Resultados del sorteo 5993 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 4650

Quinta balota: 8

El sorteo de la Lotería La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo jueves hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 5994 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Recuerde que las últimas cifras ganadoras de La Antioqueñita fueron las siguientes:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 2772

Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 3618

Sorteo del 1 de septiembre de 2025: 0380

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 0706

Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 4145

Sorteo del 1 de septiembre de 2025: 7120

Una vez se realice el sorteo de la tarde, el próximo juego de La Antioqueñita se llevará a cabo este viernes, 5 de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana.