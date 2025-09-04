Suscribirse

Ya salieron los números de La Antioqueñita: revise si es uno de los afortunados del sorteo del jueves 4 de septiembre

Conozca cuáles fueron los más recientes números ganadores del último sorteo que se transmitió en vivo.

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 5:52 p. m.
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025 | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La lotería La Antioqueñita, que se juega en las versiones del Día y la Tarde, tuvo un nuevo sorteo en la mañana de este jueves, 4 de septiembre, por lo que de pronto pudo ser el nuevo ganador de un millonario premio.

Este chance, que es uno de los más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, se juega con cuatro números que van de 0 al 9. Además, las personas tienen la oportunidad de elegir una quintan balota, por lo que el premio puede ser mucho mayor.

En esa última oportunidad, se jugó el sorteo número 5993 y la cifra ganadora fue el 4650. Por otra parte, en la quinta balota cayó el 8.

Resultados del sorteo 5993 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4650
  • Quinta balota: 8
La Antioqueñita 1 - 4 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

El sorteo de la Lotería La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo jueves hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 5994 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 4 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Recuerde que las últimas cifras ganadoras de La Antioqueñita fueron las siguientes:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 2772
  • Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 3618
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: 0380

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 0706
  • Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 4145
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: 7120

Una vez se realice el sorteo de la tarde, el próximo juego de La Antioqueñita se llevará a cabo este viernes, 5 de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana.

Es importante mencionar que si desea seguir en vivo estos juegos, lo puede hacer a través del canal La Red Gana en la plataforma de YouTube. Además, puede revisar todos los sorteos en la página Resultados Lotería.

