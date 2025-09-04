Loterías
Resultados de la Lotería de Bogotá | Listado de los números ganadores del último sorteo, jueves 4 de septiembre del 2025
La noche del jueves dejó nuevos resultados en la Lotería de Bogotá, correspondiente al sorteo 2810.
La Lotería de Bogotá realizó el sorteo número 2810 este jueves 4 de septiembre de 2025, a las 10:25 p. m., con un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
Resultado ganador de este 4 de septiembre de 2025
Número del premio mayor: 6124.
Serie: 297.
Lista de últimos resultados de la Lotería de Bogotá
En los últimos 3 sorteos, la Lotería de Bogotá ha tenido sus tradicionales sorteos, estos han sido los números ganadores más recientes:
- 28 de agosto de 2025: número 9673 de la serie 407.
- 21 de agosto de 2025: número 9915 de la serie 416.
- 14 de agosto de 2025: número 9091 de la serie 436.
La entidad mantiene su tradición de jugar cada jueves en horario nocturno, consolidándose como una de las loterías más importantes del país.
Plan de premios vigentes
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá distribuye múltiples incentivos para sus jugadores. El plan de premios está conformado de la siguiente manera:
- Premio mayor: $10.000 millones.
- 1 premio seco de $1.000 millones.
- 2 premios secos de $500 millones.
- 3 premios secos de $200 millones.
- 6 premios secos de $50 millones.
- 10 premios secos de $20 millones.
- 30 premios secos de $10 millones.
Estos premios convierten al sorteo en una oportunidad significativa para los apostadores que buscan cambiar su vida con la suerte.
Autenticidad y compra de billetes
La Lotería de Bogotá recomienda verificar la autenticidad de los billetes y fracciones adquiridos mediante tres pasos básicos:
- Revisar que el número y fecha del sorteo no presenten alteraciones.
- Confirmar que el precio corresponda al plan oficial: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.
- Frotar con una moneda la casilla marcada con la frase “FROTE CON UNA MONEDA”, donde debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”.
Los billetes pueden adquirirse a través de múltiples canales: portal web oficial, distribuidores autorizados, puntos Paga Todo, Loticolombia, Efecty, Punto de Pago y CODESA.