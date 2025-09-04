Suscribirse

Loterías

Resultados de la Lotería de Bogotá | Listado de los números ganadores del último sorteo, jueves 4 de septiembre del 2025

La noche del jueves dejó nuevos resultados en la Lotería de Bogotá, correspondiente al sorteo 2810.

Redacción Loterías
5 de septiembre de 2025, 3:35 a. m.
El más reciente sorteo de la Lotería de Bogotá ya tiene número ganador confirmado.
Una nueva edición de la Lotería de Bogotá jugó este jueves, consolidando su tradición semanal. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó el sorteo número 2810 este jueves 4 de septiembre de 2025, a las 10:25 p. m., con un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado ganador de este 4 de septiembre de 2025

Número del premio mayor: 6124.

Serie: 297.

Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 4 de Septiembre de 2025

Lista de últimos resultados de la Lotería de Bogotá

En los últimos 3 sorteos, la Lotería de Bogotá ha tenido sus tradicionales sorteos, estos han sido los números ganadores más recientes:

  • 28 de agosto de 2025: número 9673 de la serie 407.
  • 21 de agosto de 2025: número 9915 de la serie 416.
  • 14 de agosto de 2025: número 9091 de la serie 436.

La entidad mantiene su tradición de jugar cada jueves en horario nocturno, consolidándose como una de las loterías más importantes del país.

Plan de premios vigentes

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá distribuye múltiples incentivos para sus jugadores. El plan de premios está conformado de la siguiente manera:

  • Premio mayor: $10.000 millones.
  • 1 premio seco de $1.000 millones.
  • 2 premios secos de $500 millones.
  • 3 premios secos de $200 millones.
  • 6 premios secos de $50 millones.
  • 10 premios secos de $20 millones.
  • 30 premios secos de $10 millones.

Estos premios convierten al sorteo en una oportunidad significativa para los apostadores que buscan cambiar su vida con la suerte.

Hoy se llevó a cabo una nueva edición del sorteo semanal de la Lotería de Bogotá.
Bogotá conoció este 4 de septiembre el número ganador de uno de los premios más esperados de la semana. | Foto: Lotería de Bogotá - Getty

Autenticidad y compra de billetes

La Lotería de Bogotá recomienda verificar la autenticidad de los billetes y fracciones adquiridos mediante tres pasos básicos:

  1. Revisar que el número y fecha del sorteo no presenten alteraciones.
  2. Confirmar que el precio corresponda al plan oficial: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.
  3. Frotar con una moneda la casilla marcada con la frase “FROTE CON UNA MONEDA”, donde debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”.

Los billetes pueden adquirirse a través de múltiples canales: portal web oficial, distribuidores autorizados, puntos Paga Todo, Loticolombia, Efecty, Punto de Pago y CODESA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Néstor Lorenzo, molesto por cuestionamientos de la prensa luego del Colombia vs. Bolivia: esto dijo

2. Fuertes combates entre Ejército y las disidencias de las Farc dejan dos soldados muertos en Sucre, Cauca

3. La nueva inyección contra el VIH promete erradicar la epidemia: EE. UU. entra en la jugada

4. Dayro Moreno le dejó recado a Néstor Lorenzo tras jugar los últimos minutos contra Bolivia: no se calló

5. Un berrinche de los Yankees: así fue el partido entre los de Nueva York y los Astros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BogotáNúmerossorteoLoterías Colombia hoyJuegos de azarResultados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.