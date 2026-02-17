Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 17 de febrero de 2026

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Super Astro Luna jugó hoy, 17 de febrero de 2026
Super Astro Luna jugó hoy, 17 de febrero de 2026 Foto: Getty Images

En la noche del martes 17 de febrero se realizó el sorteo número 8034 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 7501, bajo el signo Acuario.

YouTube video tS9Z9lEhBdQ thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: número 0833con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 15 de febrero de 2026: número 7933 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: número 3061 con el signo Géminis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 18 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

Loterías

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Loterías

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

Loterías

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales para el sorteo de este domingo 15 de febrero

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 16 de febrero de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

Sorteo 19 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

El sorteo 4002 ya tiene cifras ganadoras oficiales.

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Sinuano Día y Noche

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Resultados La Antioqueñita

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

El Baloto de este miércoles volvió a despertar la emoción de quienes confían en el azar.

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

x

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Noticias Destacadas