Super Astro Luna HOY|Vea el resultado del último sorteo para este martes 21 de octubre de 2025

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
22 de octubre de 2025, 3:59 a. m.
Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 7 de septiembre, donde se conoció la fórmula que definió a los afortunados de la noche. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

En la noche del martes, 21 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7915 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9503, con el signo Géminis.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Martes 21 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: número 5213, con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: número 1617, con el signo Aries.
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: número 9516, con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 22 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

