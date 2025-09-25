Suscribirse

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo 7889 del 25 de septiembre

Por medio del Canal Uno se pueden conocer los resultados del sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

26 de septiembre de 2025, 3:52 a. m.
Conozca los resultados del Super Astro Luna este lunes, 19 de mayo.
Conozca los resultados del Super Astro Luna. | Foto: El País

La Lotería Super Astro Luna es uno de los juegos de azar con mayor número de jugadores. Cada noche miles de colombianos apuestan a las balotas y signo ganadores con la esperanza de poder obtener el tan ansiado premio.

En la noche del jueves, 25 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7889 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

Contexto: Números ganadores de Astro Sol del jueves 25 de septiembre: verifique si contó con suerte en este sorteo

Número y signo ganador:

Número 0652, con el signo Piscis.

Por medio de YouTube se puede dar seguimiento al sorteo:

YouTube video player

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: número 5597, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 23 de septiembre de 2025: número 6766, con el signo Libra.
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 1469, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 26 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

