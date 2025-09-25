Suscribirse

Números ganadores de Astro Sol del jueves 25 de septiembre: verifique si contó con suerte en este sorteo

Este chance juega de lunes a sábado.

26 de septiembre de 2025, 3:14 a. m.
Este jueves, 25 de septiembre, se jugó el sorteo número 5245 de la lotería Super Astro Sol, en la que miles de colombianos ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos, en caso de que adivinen a las cuatro cifras del número que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

De esta manera, el número ganador de esta jornada es: 1 0 9 2

Los últimos tres dígitos: 0 9 2

Los últimos dos dígitos: 9 2

Y el signo zodiacal ganador es: Escorpión

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

