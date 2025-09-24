Suscribirse

¿Fue el afortunado ganador? Verifique los números de la suerte de Astro Sol del miércoles 24 de septiembre

Esta lotería juega de lunes a sábado en horas de la tarde.

24 de septiembre de 2025, 9:12 p. m.
Lotería Super Astro Sol. | Foto: Captura de pantalla de x @sinergiabpo

Este miércoles, 24 de septiembre, se jugó el sorteo número 5244 de la lotería Super Astro Sol, en la que miles de colombianos ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos, en caso de que adivinen a las cuatro cifras del número que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

De esta manera, el número ganador de esta jornada es: 5 9 8 8

Los últimos tres dígitos: 9 8 8

Los últimos dos dígitos: 8 8

Y el signo zodiacal ganador es: Virgo

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

