¿Fue el afortunado ganador? Verifique los números de la suerte de Astro Sol del miércoles 24 de septiembre

Este miércoles, 24 de septiembre, se jugó el sorteo número 5244 de la lotería Super Astro Sol, en la que miles de colombianos ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos, en caso de que adivinen a las cuatro cifras del número que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

De esta manera, el número ganador de esta jornada es: 5 9 8 8

Los últimos tres dígitos: 9 8 8

Los últimos dos dígitos: 8 8

Y el signo zodiacal ganador es: Virgo

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.