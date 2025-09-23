¿Jugó Astro Sol? Estos son los números ganadores del sorteo del martes 23 de septiembre

Este martes, 23 de septiembre, jugó el sorteo número 5242 de la lotería Super Astro Sol, en la que los jugadores ponen a prueba su suerte para acertar a los cuatro números que aparecen en las balotas, junto con el signo zodiacal.

De esta manera, la cifra ganadora es: 3 8 2 7

Los últimos tres dígitos: 8 2 7

Los últimos dos dígitos: 2 7

Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.