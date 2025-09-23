Suscribirse

Loterías

¿Jugó Astro Sol? Estos son los números ganadores del sorteo del martes 23 de septiembre

Esta lotería se juega en Colombia de lunes a sábado.

Redacción Loterías
23 de septiembre de 2025, 9:30 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.
Lotería Súper Astro Sol | Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este martes, 23 de septiembre, jugó el sorteo número 5242 de la lotería Super Astro Sol, en la que los jugadores ponen a prueba su suerte para acertar a los cuatro números que aparecen en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Contexto: Astro Sol lunes 22 de septiembre: verifique si fue el afortunado ganador de millones de pesos

De esta manera, la cifra ganadora es: 3 8 2 7

Los últimos tres dígitos: 8 2 7

Los últimos dos dígitos: 2 7

Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Quien cometa delitos será capturado”: Ministro de Defensa responde a la polémica orden de la Fiscalía sobre los gestores de paz

2. Magistral volea de Jhon Arias acabó en gol de Wolves: así fue cómo le pegó en el aire

3. Conmebol avisa de vuelco para el Mundial 2030: noticia de los cupos sacude el fútbol

4. Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

5. “Falsas expectativas de fuga”, Nicolás Petro pidió aplazar la imputación de cargos por hechos de corrupción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.