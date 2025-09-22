Suscribirse

Astro Sol lunes 22 de septiembre: verifique si fue el afortunado ganador de millones de pesos

Este chance juega las tardes de lunes a sábado.

Redacción Loterías
22 de septiembre de 2025, 9:29 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol. | Foto: Tomada de redes sociales

Este lunes, 22 de septiembre, jugó el sorteo número 5241 de la lotería Super Astro Sol, en la que los jugadores ponen a prueba su suerte para acertar a los cuatro números que aparecen en las balotas, junto con el signo zodiacal.

De esta manera, la cifra ganadora es: 3 5 1 7

Los últimos tres dígitos: 5 1 7

Los últimos dos dígitos: 1 7

Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

