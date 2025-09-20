Este fue el resultado de la lotería Super Astro Sol del sábado 20 de septiembre

Este sábado 20 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, que juega de lunes a sábado.

“Super Astro es un juego de suerte y azar novedoso en el cual el jugador indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras y uno (1) de los doce (12) signos del zodiaco, de manera que su número y signo coincidan con el resultado obtenido en un sorteo realizado en vivo y en directo a través del Canal 1″, dice el sitio web de esta lotería.

Desde $500 hasta $10.000 se pueden realizar apuestas en este chance. Por tiquete se puede hacer un total de cuatro apuestas. Son muchos los colombianos que juegan esta lotería.

Resultado ganador del Super Astro Sol

La cifra ganadora es: 9894

Los últimos dos dígitos: 94

Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario