Este fue el resultado de la lotería Super Astro Sol del sábado 20 de septiembre

Este es uno de los chances más conocidos del país.

20 de septiembre de 2025, 11:50 p. m.
Imagen de referencia de ganarse el chance.
Los resultados de Super Astro Sol. | Foto: Getty Images

Este sábado 20 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, que juega de lunes a sábado.

“Super Astro es un juego de suerte y azar novedoso en el cual el jugador indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras y uno (1) de los doce (12) signos del zodiaco, de manera que su número y signo coincidan con el resultado obtenido en un sorteo realizado en vivo y en directo a través del Canal 1″, dice el sitio web de esta lotería.

Contexto: ¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de la Caribeña Día y Noche del sábado 20 de septiembre de 2025

Desde $500 hasta $10.000 se pueden realizar apuestas en este chance. Por tiquete se puede hacer un total de cuatro apuestas. Son muchos los colombianos que juegan esta lotería.

Resultado ganador del Super Astro Sol

La cifra ganadora es: 9894

Los últimos dos dígitos: 94

Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario

Contexto: Resultados Sinuano Día y Noche | Resultados del sábado, 20 de septiembre del 2025

Es importante resaltar que si una persona acierta a las cifras en desorden, no será ganadora. “No. Se debe acertar las 4 cifras en orden más el signo, las tres últimas en orden más el signo o las últimas dos en orden más el signo”, aclara este chance.

