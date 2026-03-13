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Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 13 de marzo de 2026

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos.

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Redacción Loterías
13 de marzo de 2026, 10:54 p. m.
Sorteo del 13 de marzo del Super Astro Luna
Sorteo del 13 de marzo del Super Astro Luna Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

En la noche del viernes 13 de marzo se realizó el sorteo número 8059 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 8097 bajo el signo Cáncer.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 12 de marzo de 2026
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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 12 de marzo de 2026: número 0496 con el signo Géminis.
  • Sorteo del 11 de marzo de 2026: número 5149 con el signo Tauro.
  • Sorteo del 10 de marzo de 2026: número 3512 con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 14 de marzo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

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Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy Foto: Getty Images // PagaTodo

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.