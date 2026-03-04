Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026

Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página oficial del sorteo.

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 10:52 p. m.
Super Astro Luna último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del miércoles 4 de marzo, se realizó el sorteo número 8049 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 5717, bajo el signo Géminis.

YouTube video TvGrbzqyC9I thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 3 de marzo de 2026: número 7114 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 2 de marzo de 2026: número 6402 con el signo Piscis.
  • Sorteo del 1 de marzo de 2026: número 0697 con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 5 de marzo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.

Noticias Destacadas