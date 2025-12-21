Loterías

Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

Super Astro Luna, que juega todos días en horas de la noche, anunció el número ganador del sorteo más reciente, este 21 de diciembre de 2025.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de diciembre de 2025, 1:39 a. m.
Resultado del Super Astro Luna. Combinación ganadora del premio gordo, domingo 21 de diciembre 2025.
Resultado del Super Astro Luna. Combinación ganadora del premio gordo, domingo 21 de diciembre 2025. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

El Super Astro Luna se realizó este 21 de diciembre de 2025 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los días en horas de la noche, los domingos el sorteo se realiza sobre las 8:30 p. m., hora colombiana. Recuerde que son cuatro números y un signo para decretarse el ganador.

El número ganador del Super Astro Luna se puede llevar un premio mayor que alcanza 42.000 veces lo apostado al afortunado. Suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y signo para reclamar el premio mayor o los premios de tres o dos cifras. Recuerde que también puede apostarle solamente a los dígitos sin importar el signo.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías y sorteos en el país son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguelo comprando en puntos oficiales.

Loterías

Sinuano Día y Noche: descubra los números ganadores de este domingo, 21 de diciembre de 2025

Loterías

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 21 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8286 del 21 de diciembre de 2025

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

Lotería Del Cauca: números ganadores del 20 de diciembre de 2025 y del sorteo 2590

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Loterías

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 20 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Luna resultado del sorteo del miércoles, 17 de diciembre de 2025

Ganador del Super Astro Luna del 21 de diciembre de 2025

  • Número: 2703
  • Signo: Tauro

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 22 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Super Astro Luna cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Mas de Loterías

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche: descubra los números ganadores de este domingo, 21 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 21 de diciembre de 2025

Chontico Día y Noche

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8286 del 21 de diciembre de 2025

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

Sorteo del 20 de diciembre de 2025 de la Lotería del Cauca.

Lotería Del Cauca: números ganadores del 20 de diciembre de 2025 y del sorteo 2590

El juego de azar más popular del país presentó en la noche del miércoles sus resultados principales y adicionales.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 20 de diciembre de 2025

La lotería jugó este sábado, 11 de octubre

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Ganó con Super Astro Sol? Estos son los números y signo afortunados de este sábado, 20 de diciembre

Noticias Destacadas