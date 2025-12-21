Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna se realizó este 21 de diciembre de 2025 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los días en horas de la noche, los domingos el sorteo se realiza sobre las 8:30 p. m., hora colombiana. Recuerde que son cuatro números y un signo para decretarse el ganador.

El número ganador del Super Astro Luna se puede llevar un premio mayor que alcanza 42.000 veces lo apostado al afortunado. Suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y signo para reclamar el premio mayor o los premios de tres o dos cifras. Recuerde que también puede apostarle solamente a los dígitos sin importar el signo.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías y sorteos en el país son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguelo comprando en puntos oficiales.

Ganador del Super Astro Luna del 21 de diciembre de 2025

Número: 2703

Signo: Tauro

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 22 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Super Astro Luna cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.

El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.