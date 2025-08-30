Suscribirse

Super Astro Sol: estos son los resultados del sorteo del sábado 30 de agosto

Conozca si ganó el premio mayor con la combinación de número y signo del zodiaco.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 9:27 p. m.
Sorteo de la lotería Super Astro Sol
Sorteo de la lotería Super Astro Sol | Foto: Captura video SUPERastro

Este sábado, 30 de agosto de 2025, se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador para el premio mayor fue el 7652, en combinación con el signo Libra.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 7652, con el signo Libra.
ASTRO SOL: Resultado del ASTRO SOL del SABADO 30 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Super Astro Sol

  • Sorteo del 29 de agosto de 2025: número 5447, con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 2825, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: número 1470, con el signo Cáncer.

El sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 30 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. y se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1. Los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados y viendo el sorteo en los canales oficiales.

