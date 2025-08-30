Super Astro Sol: estos son los resultados del sorteo del sábado 30 de agosto

Este sábado, 30 de agosto de 2025, se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador para el premio mayor fue el 7652, en combinación con el signo Libra.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

Número 7652, con el signo Libra.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Super Astro Sol

Sorteo del 29 de agosto de 2025: número 5447 , con el signo Sagitario.

número , con el signo Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 2825, con el signo Virgo.

número con el signo Sorteo del 27 de agosto de 2025: número 1470, con el signo Cáncer.

El sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 30 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m. y se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1. Los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.