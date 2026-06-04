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¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 4 de junio de 2026

Esta lotería ofrece dos oportunidades diarias para llevarse millonarios premios.

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Redacción Loterías
4 de junio de 2026 a las 10:24 a. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 4 de junio de 2026, el número ganador fue 6016, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 7.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6016
  • Quinta balota: 7
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de junio de 2026: 8337 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 2 de junio de 2026: 5535 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 1 de junio de 2026: 8103 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 3 de junio de 2026: 2130 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 2 de junio de 2026: 2141 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 1 de junio de 2026: 9387 – Quinta balota: 5

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo el viernes, 5 de junio de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.