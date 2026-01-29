Festivales

Bogotá y Santa Marta vibran con eventos al aire libre: esta es la agenda paralela al Hay Festival

El Festival Centro y el Salsamarta Fest amplían la experiencia cultural en el país con conciertos, baile y acceso gratuito para todos los públicos.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 11:56 p. m.
Del 29 de enero al 1 de febrero, la capital acoge una nueva edición de este encuentro musical organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), con una programación gratuita que apuesta por la diversidad de sonidos y públicos.
Mientras el Hay Festival concentra la atención nacional e internacional en la literatura, las ideas y el pensamiento crítico, Colombia vive de manera paralela una intensa agenda que se expresa desde otros lenguajes: la música, el baile y actividades en el espacio público. En distintas regiones del país, estos eventos se convierten en alternativas para que ciudadanos y visitantes amplíen su experiencia cultural y disfruten del país desde lo colectivo.

En Bogotá, el Festival Centro 2026 vuelve a posicionar al centro histórico como un gran escenario abierto. Del 29 de enero al 1 de febrero, la capital acoge una nueva edición de este encuentro musical organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), con una programación gratuita que apuesta por la diversidad de sonidos y públicos. Desde el Distrito se ha resaltado que este festival busca consolidar a Bogotá como una ciudad donde la cultura se vive en el espacio público y se convierte en un punto de encuentro ciudadano.

La agenda del Festival Centro incluye decenas de presentaciones en múltiples escenarios del centro de la ciudad, con una curaduría que cruza géneros como el hip hop, la electrónica, el rock, la música alternativa y las tradiciones sonoras colombianas. Artistas como Gina Savino, Álvaro Buendía, Afaz Natural y Tatiana Gómez “Madame” hacen parte de la apertura del festival, reflejando la mezcla de trayectorias consolidadas y nuevas propuestas que caracteriza esta cita cultural.

Salvo Basile y Cartagena: una historia que va más allá de sus murallas

Desde la Alcaldía de la capital se ha señalado que el festival permite que “la ciudadanía se apropie del centro a través del arte y la música”, fortaleciendo la circulación cultural y la revitalización de espacios históricos. Además de los conciertos, la programación incluye actividades complementarias que enriquecen la experiencia del público, como encuentros culturales y una oferta pensada para públicos diversos, incluidos jóvenes y familias. La entrada libre, hasta completar aforo, convierte al Festival Centro en uno de los planes culturales más accesibles del inicio de año en Bogotá.

Festival Centro
Santa Marta a ritmo de salsa

De manera simultánea, en el Caribe colombiano, Santa Marta se llena de ritmo con el Salsamarta Fest, un evento que celebra la salsa como expresión artística, memoria urbana e identidad cultural.

El festival se desarrolla en el Cabellón de la Bahía y reúne a melómanos, bailarines, DJ y colectivos culturales en una experiencia que combina música en vivo, sesiones de vinilo y espacios de encuentro alrededor del baile.

Desde la organización del evento se destaca que el Salsamarta Fest busca “reunir a la comunidad salsera y visibilizar la salsa como parte del patrimonio cultural de la ciudad”, promoviendo el disfrute colectivo y la participación ciudadana. La programación incluye presentaciones musicales, exhibiciones de baile y espacios pensados tanto para expertos como para quienes se acercan por primera vez a este género, consolidando al festival como una plataforma de circulación cultural en la región.

Hay Festival Cartagena: los Premios Gloria Triana que celebran la cultura que une a Colombia

Al igual que en Bogotá, la entrada al Salsamarta Fest es gratuita, permitiendo que locales y visitantes disfruten de una experiencia cultural abierta en un escenario que conecta la música con el paisaje urbano y el entorno caribeño. El evento también impulsa el turismo cultural y fortalece el reconocimiento de Santa Marta como una ciudad con una agenda artística activa y diversa.

Así, mientras el Hay Festival impulsa la conversación desde los libros y el pensamiento, eventos como el Festival Centro y el Salsamarta Fest amplían el panorama cultural del país desde otros lenguajes creativos.

Música, baile y espacio público se convierten en protagonistas de una Colombia que celebra su diversidad y ofrece múltiples formas de encuentro. Una agenda paralela que invita a disfrutar, descubrir y vivir la cultura como un motor de identidad y cohesión social.

Noticias Destacadas