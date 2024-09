Conectividad para todos: así se contribuye al cierre de la brecha digital

En un país donde la conectividad se ha vuelto un derecho esencial para la educación, el trabajo y el acceso a oportunidades, On Net Fibra, bajo el liderazgo de Ximena Mora, se ha convertido en una fuerza transformadora para llevar internet de alta calidad a más hogares colombianos. Como presidente de la compañía, Mora ha asumido el reto de reducir la brecha digital en Colombia a través de proyectos sociales enfocados en llevar infraestructura de fibra óptica a regiones desatendidas.

On Net Fibra trabaja en reducir la brecha digital. | Foto: No Relassed

On Net Fibra es una empresa de red neutra de fibra al hogar que no ofrece servicios directamente a los consumidores, en lugar de ello, pone su infraestructura al servicio de los operadores de telecomunicaciones. Estos operadores utilizan la red de On Net Fibra para conectar a los usuarios finales con internet de alta velocidad, permitiendo que más colombianos accedan a una tecnología crucial para su desarrollo.