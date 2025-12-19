Regiones

Inauguran en Albania el primer parque temático minero: un nuevo impulso para el turismo en La Guajira

La obra integra patrimonio ferroviario, zonas culturales y espacios verdes como apuesta por el desarrollo y la memoria del territorio.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 4:18 p. m.
El proyecto, desarrollado con la participación activa de los habitantes, se suma a las iniciativas de infraestructura social que la compañía ha impulsado en esta zona del departamento.
El proyecto, desarrollado con la participación activa de los habitantes, se suma a las iniciativas de infraestructura social que la compañía ha impulsado en esta zona del departamento.

Cerrejón entregó oficialmente el Parque de la Integración Minera en el municipio de Albania, La Guajira, una obra concebida como un nuevo espacio público que busca fortalecer la identidad local, promover el turismo y ofrecer un punto de encuentro para la comunidad que se encuentra en inmediaciones del corredor minero.

El proyecto, desarrollado con la participación activa de los habitantes, se suma a las iniciativas de infraestructura social que la compañía ha impulsado en esta zona del departamento.

El parque fue construido en dos fases y se distingue por integrar elementos emblemáticos de la operación férrea del Cerrejón, resignificados ahora como patrimonio cultural y turístico. Entre ellos se destacan la locomotora 1009 y el vagón 110-703, piezas que durante años hicieron parte del transporte de carbón y que hoy se convierten en el eje central del parque temático.

Según señaló, el nuevo espacio no solo promueve la integración social, sino que contribuye a reforzar el sentido de pertenencia y el reconocimiento del territorio por parte de sus habitantes.
La alcaldesa de Albania, Nera Robles, destacó que el parque refleja lo que identifica a la comunidad: su gente, su historia y la infraestructura que se desarrolló alrededor de la minería.

Ambos fueron sometidos a un proceso de reconstrucción que incluyó reparaciones estructurales, renovación de superficies y pintura, antes de ser donados al municipio.

Uno de los aspectos centrales del proyecto fue la participación comunitaria. Habitantes de Albania intervinieron en la definición del diseño, la ubicación de los elementos principales, los senderos, las zonas verdes y las jardineras, con el objetivo de que el espacio respondiera a las expectativas locales y representara la historia del territorio.

Para residentes como César Alfaro, el parque constituye un reconocimiento a la tradición minera del municipio y una oportunidad para dinamizar el turismo y el uso del espacio público por parte de niños y familias.

En la segunda fase se construyeron plazoletas, una media torta y graderías para eventos culturales, senderos peatonales, jardines y zonas verdes.
La primera fase del proyecto contempló la adecuación del terreno y la instalación de cerca de 150 metros de línea férrea, además del traslado y montaje de la locomotora y el vagón.

La alcaldesa de Albania, Nera Robles, destacó que el parque refleja lo que identifica a la comunidad: su gente, su historia y la infraestructura que se desarrolló alrededor de la minería. Según señaló, el nuevo espacio no solo promueve la integración social, sino que contribuye a reforzar el sentido de pertenencia y el reconocimiento del territorio por parte de sus habitantes.

La primera fase del proyecto contempló la adecuación del terreno y la instalación de cerca de 150 metros de línea férrea, además del traslado y montaje de la locomotora y el vagón.

En la segunda fase se construyeron plazoletas, una media torta y graderías para eventos culturales, senderos peatonales, jardines y zonas verdes. Así mismo, se reutilizaron polines retirados de la vía férrea, transformados en bancas, muros, tarimas y jardineras, como parte de una apuesta por la reutilización de materiales industriales.

Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de la compañía, señaló que el objetivo es convertir el legado minero en un motor de bienestar, identidad y turismo, y conectar este nuevo espacio con otros atractivos del corredor turístico de La Guajira, como el parque de Barrancas y el monumento del Gigante Amable.
Desde Cerrejón, la entrega del parque fue presentada como un ejemplo de trabajo conjunto con la comunidad y las autoridades locales.

Desde Cerrejón, la entrega del parque fue presentada como un ejemplo de trabajo conjunto con la comunidad y las autoridades locales. Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de la compañía, señaló que el objetivo es convertir el legado minero en un motor de bienestar, identidad y turismo, y conectar este nuevo espacio con otros atractivos del corredor turístico de La Guajira, como el parque de Barrancas y el monumento del Gigante Amable.

El Parque de la Integración Minera se suma a otros programas sociales que Cerrejón ha desarrollado en Albania, entre ellos iniciativas educativas, culturales y de empleo local. Con esta obra, el municipio incorpora un nuevo símbolo urbano que busca proyectarse como punto de referencia cultural y turístico, al tiempo que preserva la memoria de una actividad que ha marcado la historia económica y social de la región.

Para residentes como César Alfaro, el parque constituye un reconocimiento a la tradición minera del municipio y una oportunidad para dinamizar el turismo y el uso del espacio público por parte de niños y familias.

