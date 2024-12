La ley prohíbe prestar un servicio público en un vehículo particular y eso yo no lo puedo cambiar por decreto. Ahora uno puede fijar unas condiciones básicas para que esto se dé y en los países donde se ha regularizado les han exigido a las empresas de este tipo unas condiciones básicas tipo registrarse como empresa de transporte, licencias de conducción especiales, vehículos con sellos particulares, es decir, unas condiciones básicas para dar un equilibrio en las reglas de juego. De eso se trata ir al Congreso, primero porque está prohibido por Ley el servicio y segundo porque aquí todos los actores deben tener unas reglas de juego equivalentes.

El tema aquí no son las plataformas, el tema es la prestación de un servicio público con un vehículo particular. Es esa habilitación sectorial es la que le compete al sector transporte y la que está prevista en dos leyes de la República la ley 336 de 1996 y la ley 769 de 2002. La decisión de la SIC, en virtud de las facultades jurisdiccionales, es la decisión de un juez frente a una demanda de una empresa contra otra empresa, por lo que el único afectado es Uber, quien apeló la decisión y quien tiene derecho a otros instrumentos legales.

Así, no es que nos hayamos demorado. A mí me hubiera gustado tener la capacidad de hacer todo al mismo tiempo, pero hay un tema de agenda legislativa y de cantidad de trabajo que tiene el Ministerio en la agenda regulatoria de transporte.

Mi primer reto era eliminar el 1-1 en lo que es el transporte de carga pesada y eso me exigió no solo el trabajo de un año sino tres leyes en el Congreso. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los que prestan el servicio legal de taxis individuales, o sea, conductores, dueños de taxis, empresas.

En ese sentido no tendrían a consideración la propuesta que hizo Uber de decretar su servicio mientras inician las negociaciones

Nadie nos puede pedir a nosotros violar la ley. Si Uber quisiera podría registrarse como una empresa de transporte en las condiciones que hay hoy y servicios como el de vehículos blancos estarían habilitados para prestar el servicio.

Ahora, si sacamos el proyecto de ley igual se van a exigir unas condiciones básicas de registro como ha pasado en México, en Chile, en Argentina. Así, sea público o privado se les va a exigir unas condiciones básicas que un vehículo particular hoy no cumple y que, si lo desean, deberán cumplir.

Usted mencionó que se han realizado unos 700 encuentros para hablar de esta regulación ¿con quién se han hecho estas mesas y en qué momento?

Las mesas de trabajo las hemos hecho con los que prestan el servicio legal. En la Mesa Individual de Servicio de Transporte Público Individual están los taxistas. ¿Por qué? Si nosotros no nos reunimos con los que prestan el servicio en un vehículo privado, sería reunirnos con la gente, que de alguna manera es ilegal.

Sin embargo, eso no significa que no los tengamos en el radar. En los dos congresos internacionales de taxistas siempre les dije que eso será un debate en el Congreso donde lo importante es que haya un equilibrio en las reglas de juego y que a todos los actores se les pida unas condiciones básicas similares.

¿Pero en esa discusión no era también relevante, independientemente de su condición de ilegalidad, contar con la visión de estas plataformas?

Lo que sucede es que nosotros nunca hemos recibido una propuesta de regulación de parte de esa empresa. Yo, como Ministra, no tengo una propuesta concreta en la que hayan dicho miren lo que hacemos en Nueva York, mire lo que hacemos en Chile, no existe. A mí no me la han presentado.

¿Cuál será el paso a seguir después de este anuncio?

Nosotros empezamos mesas de trabajo tanto con los congresistas como con los diferentes actores: taxistas, plataformas y asociaciones de usuarios para enriquecer la discusión y tener todos los elementos que permitan llevar un debate en el Congreso con un proyecto de ley que esperamos esté concertado y acordado entre todos. Esperamos hacerlo en el mes de marzo. Esa es la agenda intensa que tenemos en este mes de enero y febrero.