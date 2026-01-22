OPINIÓN

María Carolina Angulo

Coherencia: el activo invisible que define la credibilidad personal y profesional

La coherencia significa tomar decisiones guiadas por valores. Liderar de esta manera representa más productividad, compromiso de los equipos y la posibilidad de navegar el cambio sin perder identidad.
22 de enero de 2026, 9:14 p. m.

En un mundo saturado de discursos, promesas y narrativas aspiracionales la coherencia se ha convertido en un activo escaso y, precisamente por eso, profundamente valioso. Actuar de forma coherente —alinear lo que se piensa, se dice y se hace— ya no es solo una virtud ética; es una ventaja competitiva en la vida personal y en la práctica profesional. En el ámbito empresarial, donde la confianza es la moneda más frágil, la coherencia define reputaciones, sostiene culturas organizacionales y determina el impacto social real de hacer empresa en Colombia.

La coherencia comienza en lo cotidiano. En decisiones pequeñas, en la forma de relacionarse, en cómo se responde a la presión y a la incertidumbre. Pero su efecto es acumulativo. Según el Edelman Trust Barometer 2024, el 71 por ciento de las personas confía más en organizaciones y líderes cuya conducta es consistente a lo largo del tiempo, incluso en contextos adversos. La coherencia, por tanto, no es rigidez; es claridad de principios aplicada con constancia.

En la vida profesional, esta claridad se traduce en credibilidad. Las personas y empresas coherentes reducen la brecha entre el discurso y la acción. Cumplen lo que prometen, reconocen errores y ajustan el rumbo sin traicionar sus valores. En contraste, la incoherencia —decir una cosa y hacer otra— erosiona la confianza con rapidez. Un estudio de PwC indica que las organizaciones percibidas como incoherentes pierden hasta un 25 por ciento de la lealtad de clientes y colaboradores en menos de dos años. La coherencia, entonces, no solo es deseable: es medible en resultados.

En Colombia, donde el tejido empresarial cumple un rol social determinante, la coherencia adquiere una dimensión aún mayor. Las empresas no operan en el vacío; influyen en comunidades, cadenas de valor y expectativas colectivas. De acuerdo con Confecámaras, más del 99 por ciento del aparato productivo colombiano está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, que generan cerca del 80 por ciento del empleo formal. En este contexto, cada decisión empresarial tiene un impacto directo en la estabilidad económica y social. Actuar con coherencia —en prácticas laborales, relaciones con proveedores, cumplimiento normativo y comunicación— fortalece la confianza en el sistema productivo y eleva los estándares del mercado.

La coherencia también es un puente entre la vida personal y la profesional. No se trata de compartimentos estancos, sino de un continuo de decisiones guiadas por valores. Las personas que lideran con coherencia trasladan a su trabajo los principios que rigen su vida privada: respeto, responsabilidad, disciplina y empatía. Esta alineación reduce el desgaste emocional y mejora el desempeño. Investigaciones del Gallup Institute muestran que equipos liderados por personas percibidas como coherentes presentan un 21 por ciento más de productividad y un 41 por ciento menos de ausentismo. La coherencia, además de ética, es eficiente.

El poder de lo pequeño

Ahora bien, actuar de manera coherente no implica inflexibilidad. Los contextos cambian, los mercados evolucionan y las prioridades se reordenan. La coherencia se expresa en la fidelidad a los valores, no en la inmovilidad de las estrategias. Ajustar decisiones sin renunciar a principios es una señal de madurez. En entornos volátiles, la coherencia ofrece un ancla: permite navegar el cambio sin perder identidad.

Desde una perspectiva social, la coherencia empresarial contribuye a un círculo virtuoso. Empresas coherentes promueven relaciones más justas, generan confianza institucional y elevan la calidad del debate público. En un país donde la desconfianza histórica ha limitado el desarrollo, cada práctica coherente suma. No se trata de perfección, sino de consistencia y transparencia. Reconocer límites, explicar decisiones y sostener compromisos crea capital social, un recurso clave para el crecimiento sostenible.

Cuidar la mente con la misma disciplina que el cuerpo

Finalmente, la coherencia es una elección diaria. No se decreta ni se comunica en campañas; se demuestra en el tiempo. En la vida personal, ofrece paz y claridad. En la vida profesional, construye reputación y resultados. Y en el ámbito empresarial colombiano, tiene el potencial de transformar realidades al fortalecer la confianza, impulsar el empleo y elevar los estándares de hacer empresa.

En tiempos de ruido y polarización, la coherencia no es un gesto silencioso: es una declaración de liderazgo. Actuar en coherencia es hoy una forma concreta de generar impacto social, económico y humano. Y ese impacto, sostenido en el tiempo, es el que verdaderamente cuenta.

María Carolina Angulo, fundadora y CEO de Lök Foods

