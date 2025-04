El agradecimiento es la memoria del corazón

La práctica constante de la gratitud no solo aumenta nuestra felicidad, sino también nuestra salud. Sonja Lyubomirsky, en su libro La ciencia de la felicidad (The How of Happiness), sostiene que expresar gratitud por lo que tenemos es una forma sencilla y eficaz de ser felices tanto en el trabajo como en la vida. Las personas agradecidas son más felices, tienen más energía, son más amables y muestran mayor empatía que aquellas que no lo practican.