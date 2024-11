La evolución del talento en la era digital

En este contexto, las empresas de tecnología enfrentan un desafío doble: no solo captar talento especializado, sino también crear ecosistemas que nutran y retengan ese capital humano. Mi experiencia con On Net Fibra ilustra una aproximación innovadora a este reto, logrando una rotación mínima del 0.1% con apenas tres años de existencia.

La promoción de la formación ya no es un beneficio, sino una necesidad estratégica. Con el 23% de los trabajos en transformación, la mejora continua de habilidades se vuelve crucial. En On Net Fibra, más del 90% de los colaboradores participan activamente en rutas de aprendizaje. Además, contamos con un promedio de edad de 44 años, lo que ha permitido una valiosa combinación intergeneracional de conocimientos, saberes y experiencias.

La diversidad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un imperativo. La paridad de género —en este caso, un equilibrio 60-40— no es una cuota, sino un compromiso con la igualdad de oportunidades. Los procesos de selección se vuelven a repensar para evaluar el potencial más allá de los sesgos tradicionales.

El mayor aprendizaje es contundente: construir cultura organizacional es un ejercicio colectivo. No se trata de definir valores en una reunión de alto nivel, sino de involucrar genuinamente a los equipos en la construcción de la identidad empresarial. La gestión de recursos humanos ha mutado. Ya no es administración de personal, sino la creación de ecosistemas donde el talento no solo crece, sino que se siente valorado y comprometido con el desarrollo estratégico de la organización. En un mundo que cambia a velocidad exponencial, la verdadera ventaja competitiva reside en nuestra capacidad de evolucionar, adaptarnos y re-imaginar constantemente la relación entre personas y trabajo.