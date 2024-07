Lo que dicen los residuos sobre nuestra sociedad

Si el detective estuviera investigando en los residuos de Colombia, encontraría que su composición es principalmente orgánica (entre el 60% y 70%) y que su producción per cápita de residuos está alrededor de 0,69 kg/hab/día. Existe una correlación positiva entre el ingreso per cápita y la producción de residuos, así como con la participación de los residuos inorgánicos (los que no se descomponen naturalmente), por ejemplo, la producción per cápita de residuos en norteamérica es de 2,21 kg/ha/día. De lo anterior se deduce que nuestra sociedad tiene un nivel de desarrollo medio, pues las sociedades más desarrolladas tienen una menor cantidad de residuos orgánicos y una producción de residuos per cápita mayor, derivada a su vez del mayor consumo.