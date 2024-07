Neuroliderazgo: liderar con el cerebro

Hacer prácticas de retroalimentación positiva es crucial en el campo de la neurociencia. Si no lo creen, piensen en cuánto se han alegrado si alguna vez un superior les dijo un simple “buen trabajo”. Ese acto puede desencadenar la liberación de dopamina en la mente de los colaboradores y esa pequeña descarga de felicidad no solo mejora su estado de ánimo, sino que aumenta la motivación y la productividad. Dicho esto, no dude en elogiar a alguien de su equipo que esté haciendo un gran trabajo. Verá que sus esfuerzos no se quedan solo en la amabilidad, sino que contribuyen a mejorar la química cerebral de su equipo.