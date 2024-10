Sin miedo al factoring

En días pasados, en varios eventos en los que participé como ponente o invitada, me sorprendió la reacción de los asistentes al hablar del factoring. La mayoría eran empresarios de mediano y gran tamaño, y parecían reaccionar como si les hablara de algo indebido. Pensé que tal vez era una percepción propia o que mi “pitch” comercial no estaba siendo lo suficientemente potente, pero cuando la respuesta a mi oferta casi unánime fue ¡”Ojalá nunca tenga que hacer factoring”! inmediatamente ratifiqué que siguen existiendo grandes mitos alrededor de esta figura que, hoy por hoy, apalanca un porcentaje importante de empresas de diversos tamaños alrededor del mundo. Solo como referencia, en España, el factoring constituye el 20% del PIB, para la Unión Europea el 12%, para Chile el 13%, para Latam el 7%, y en Colombia, no superamos el 3%, siendo que en nuestro país, más del 50% de las empresas tienen dificultades en el acceso a una financiación suficiente y eficaz. De acuerdo con datos de Factors Chain International (FCI), en América Latina el factoring creció un 44% en 2022, siendo Colombia el cuarto país con mayor volumen de factoring en la región. Y, se proyecta que supere los US$4,7 billones para el 2028 a nivel global, según datos del Global Factoring Industry Research Report 2023.