‘Impulsar a más mujeres es un compromiso de vida’, Ángela Garzón

Su forma de liderar nace de una autenticidad que conecta y no impone, que escucha antes de hablar y que impulsa desde el ejemplo.

Ella no solo cree en las mujeres, sino que camina con ellas y las acompaña a descubrir todo lo que pueden llegar a ser, con la certeza de que la sororidad es una fuerza transformadora. Por eso invita a no creerse el cuento de que no pueden trabajar juntas, como suele repetirse. “Al contrario: cuando nos unimos, crecemos muchísimo más. Las mujeres tenemos una ética de cuidado. Podemos ayudarnos a crecer juntas”.