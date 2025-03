La educación como plan de gobierno

¿Por qué en tiempos de elecciones los políticos dicen que la educación es el camino para la solución de todos los problemas, pero al momento de diseñar sus planes de desarrollo se dan cuenta de que no les alcanza el sueño y la relegan para lo que alcance? La primera respuesta es que los resultados en educación no son a corto plazo, sino a largo alcance. Por lo tanto, los resultados esperados no son visibles durante los cuatro años de gobierno.