Las mujeres del vallenato que cambiaron el ritmo

Todas hemos escuchado sobre el vallenato. Las mujeres casi nunca aparecemos como las cantoras, sino como las musas a las que se les canta. Sí, lo hacen, como amores imposibles o personajes secundarios de un canto masculino. Pero en cada estrofa, en cada acorde, hay una mujer que ha estado —aunque no siempre haya sido reconocida—, tocando su propio ritmo, abriendo caminos en un género que históricamente ha sido patriarcal.

Gracias a mujeres como Consuelo Araújo Noguera, la inolvidable Cacica, el vallenato no solo se cantó: se institucionalizó. Ella fue fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata y exigió, desde los años 60, que la cultura no fuera propiedad exclusiva de los hombres. Antes que ella, figuras como Concepción Loperena, símbolo de autoridad en el Magdalena Grande, nos mostraron que el liderazgo femenino en el Caribe no es nuevo: solo ha sido invisibilizado.