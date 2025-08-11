Decir ‘no’ en el entorno laboral es madurez profesional sin complacencia

Durante años se ha romantizado el ‘sí’ como sinónimo de apertura, colaboración, empatía. Pero también existe el ‘sí’ automático: el que busca evitar conflicto, ganar aprobación o simplemente flotar en la inercia.

El verdadero profesional no dice ‘sí’ sin pensar. Mucho menos, teme decir ‘no’ con razones. Porque el criterio no siempre grita —pero cuando habla, se hace respetar.

El ‘sí’ que debilita

Como líder he entendido que decir ‘sí’ a todo no es una virtud: es una trampa que desgasta, difumina prioridades y desdibuja tu rol como brújula, que apunta al norte de una visión y de una estrategia, vista a gran escala.

Tony Blair, político británico, alguna vez lo dijo de forma clara: “El arte del liderazgo está en decir no, no en decir sí. Decir sí es muy fácil”.

La necesidad de agradar a todos, a lo que hoy muchos denominan como people pleaser, puede estar disfrazada de buena intención pero de fondo podría esconder una táctica muy nociva. Y es que, siendo muy honestos, ese constante ‘sí’ muchas veces enmascara una forma elegante para evitar confrontar, decidir y dirigir.

De hecho, un estudio de Harvard Business Review reveló que el 59 por ciento de los líderes experimentan presión por parte de sus equipos para decir ‘sí’, incluso cuando saben que deberían decir ‘no’.

Sin embargo, este desafío no es exclusivo del liderazgo. Cultivar desde edades tempranas la capacidad de decir ‘no’, en lo personal y lo profesional, podría ser una de las claves para transformar culturas complacientes y, por ende, profundamente frustradas.

Ante esto, liderar desde la individualidad significa marcar un norte sin imponer una voz. No se trata de repetir ideas o complacer cada sugerencia que toque a nuestra puerta, sino de escuchar con empatía, integrar lo valioso y, cuando sea necesario, decir ‘no’ con claridad y firmeza. Esa es precisamente la diferencia entre guiar y ejecutar, entre orientar y diluirse. La brújula no grita, pero siempre apunta en la dirección correcta.

Sin duda, un equipo necesita de ese norte, de esa claridad que no puede ser apuntada por una figura complaciente que se adapta a todo, perdiendo de vista el rumbo común.

El ‘no’ entre pares: disentir también es colaborar

En los entornos de alta dirección, el ‘no’ no se da únicamente hacia abajo. Muchas veces es necesario decirlo de forma horizontal. A colegas. A pares. Y eso también requiere valentía.

Cuestionar una decisión, señalar una incoherencia o simplemente ofrecer una perspectiva diferente no es un ataque: es un acto de responsabilidad.

Cuando todos los que están en la mesa piensan igual, algo está fallando. El ‘no’ entre pares no es un obstáculo, sino una invitación a la construcción. No desde la fricción gratuita, sino desde la intención clara de lograr mejores decisiones.

Discrepar sin ego. Argumentar con hechos. Escuchar sin necesidad de coincidir. Esos son los pilares de una colaboración madura.

Incluso, quiero creer en un universo profesional, donde el pensamiento crítico supere el aplauso fácil; donde la jerarquía no reemplace la visión. Porque si algo he aprendido es que los equipos más fuertes no son los que más obedecen, sino los que más se cuestionan. Decirle ‘no’ a tu jefe puede ser difícil, incluso riesgoso en culturas verticales. Pero si hay razones de peso, cifras, datos y contexto, entonces un ‘no’ siempre será tan válido como necesario.

Porque decir ‘no’, no es sinónimo de dureza. Es una forma de autocuidado. De cuidado hacia el equipo. De respeto por la estrategia.

Según una encuesta de Zippia, el 77 por ciento de los líderes reportan síntomas de burnout, en parte por cargas que asumieron sin cuestionar. Negarse a lo que no suma es proteger tu energía, tu foco y, de paso, proteger a la salud organizacional.

Volviendo a citas que incitan, la investigadora, la escritora y oradora estadounidense, Brené Brown, afirmó lo siguiente: “Cuando no establecemos límites ni hacemos que las personas se hagan responsables, nos sentimos usadas y maltratadas.” Lo anterior también podría traducirse en que cuando no ponemos límites, no solo perdemos el control, sino que terminamos sintiéndonos culpables por lo que nosotros mismos permitimos.

A veces se confunde escuchar con ceder. Pero no. Una cosa es estar abierta al diálogo y otra, muy distinta, es convertir cada reunión en una asamblea. Un liderazgo firme puede ser profundamente empático sin dejar de ser claro y contundente. Parte de los muchos soft skills que debe incorporar todo líder a su ADN está el de saber decir con tacto: “Te escucho, entiendo tu punto de vista, pero eso no encaja con nuestra estrategia actual.”

Si algo me han enseñado los años de experiencia liderando equipos es que esta aproximación, lejos de debilitar la relación con ellos, fortalece su confianza: porque saben que estás presente, pero también que tienes criterio.

No vine a complacer, vine a aportar. Desde mi rol he comprendido que liderar no es caer bien. No siempre, al menos. Y está bien. No todas las decisiones serán populares. No todas las rutas serán cómodas. Pero si todo el mundo está feliz todo el tiempo, tal vez nadie está diciendo lo que realmente piensa y siente —o lo que realmente hace falta.

¿Sumamos otra cita a la ecuación? Por qué no. Warren Buffett, reconocido inversionista, expresó: “La diferencia entre personas exitosas y personas verdaderamente exitosas es que las personas verdaderamente exitosas dicen ‘No’ la mayoría de las veces.” ¿Conclusión? El ‘no’, no es rechazo. Es visión. Es dirección. Es enfoque.

Ser profesionales maduros implica algo más que expertise: implica criterio y saber cuándo aportar, disentir y poner límites.