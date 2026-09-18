Si nadie sabe quién eres, tu talento puede volverse invisible

Durante años nos enseñaron que para crecer profesionalmente bastaba con trabajar duro, prepararnos, obtener buenos resultados y esperar que alguien los notara. Pero el mundo laboral cambió. Hacer bien nuestro trabajo continúa siendo indispensable; el problema es creer que siempre hablará por nosotros.

A mí me parece increíble que hoy hablar de marca personal todavía genere resistencia en muchos profesionales. Tener una marca personal no significa convertirse en influencer ni es algo exclusivo de los emprendedores.

Tampoco consiste en publicar todos los días en redes sociales ni en construir un personaje. La marca personal es el sello que vamos dejando en quienes trabajan con nosotros: aquello por lo cual nos recuerdan, la experiencia que generamos y la claridad que existe alrededor de lo que pueden esperar de nosotros.

Ahora bien, tampoco podemos desconocer que una parte de nuestra presencia profesional hoy ocurre en el mundo digital. Todavía encuentro profesionales y ejecutivos extraordinarios que prefieren mantenerse completamente alejados de las redes porque sienten que no las necesitan o porque asocian tener presencia digital con exponer su vida privada. Y son dos cosas diferentes: tener presencia digital no significa hacer pública nuestra intimidad.

Cuando el piso se mueve, ¿qué nos sostiene?

No todos necesitamos Instagram, convertirnos en creadores de contenido ni opinar sobre todo. Pero, en un mundo laboral global e hiperconectado, sí necesitamos preguntarnos qué encuentra alguien cuando busca nuestro nombre. Podemos decidir qué mostramos, dónde aparecemos y hasta dónde permitimos que otros entren en nuestra vida. La privacidad y la visibilidad profesional no son opuestas.

De hecho, pretender no dejar ninguna huella digital también comunica algo. Nuestra ausencia puede hacernos invisibles frente a personas, organizaciones y oportunidades que todavía no nos conocen. Por eso, más que resistirnos al mundo digital, necesitamos aprender a habitarlo con criterio, intención y coherencia con la reputación profesional que queremos construir.

Y esto, créeme, es muy importante.

Una investigación publicada en European Journal of Work and Organizational Psychology, realizada a través de tres estudios con 883 participantes, encontró que el desarrollo de la marca personal aportaba a la empleabilidad incluso más allá de variables como el capital humano y las conductas intraemprendedoras.

Desde mi trabajo como coach ejecutiva lo veo permanentemente. Acompaño a personas talentosas, responsables y técnicamente extraordinarias que quieren crecer dentro de sus organizaciones y descubren algo a veces incómodo: ser bueno no siempre significa ser visible, y ser visible no significa necesariamente exhibirse.

Significa aprender a generar impacto.

La presencia ejecutiva tampoco depende únicamente de cómo nos vestimos o hablamos. Una investigación del Center for Talent Innovation encontró que, para el 67 % de los altos ejecutivos consultados, el componente más importante de la presencia ejecutiva era la gravitas: confianza, aplomo bajo presión, capacidad de decisión, integridad e inteligencia emocional. La comunicación representaba otro 28 % y la apariencia, apenas un 5 %.

Por eso es relevante conocer las emociones que sostienen nuestra presencia.

Una de ellas es la arrogancia en su luz. Puede sorprender leerlo, porque solemos conocer solamente su sombra: superioridad, soberbia o necesidad de demostrar. En su expresión luminosa, la arrogancia nos permite reconocer nuestro propio valor, confiar en nuestras capacidades y ocupar nuestro lugar sin pedir disculpas por saber lo que sabemos.

Necesitamos también gotas de seducción, entendida no desde lo sexual, sino como esa capacidad de atraer la atención, despertar interés y lograr que alguien quiera escuchar lo que tenemos para decir.

Y necesitamos carisma. Su origen resulta especialmente bello: kharisma proviene del griego y hacía referencia a un favor o don. Quizá, entonces, el carisma no consista en parecernos a la persona más extrovertida de la sala, sino en reconocer cuáles son nuestros dones y aprender a ponerlos al servicio de otros.

Pero nada de esto se sostiene sin templanza. Podemos tener talento y capacidad de influencia, pero es el carácter el que hace creíble nuestra presencia cuando llegan la presión, el desacuerdo o la dificultad.

A esto sumaría dos elementos indispensables: respeto y claridad. Respeto para reconocer nuestro valor y el del otro, establecer límites y saber qué estamos y qué no estamos dispuestos a negociar. Claridad para expresar quiénes somos, qué aportamos, qué defendemos y hacia dónde queremos ir.

Construir una marca personal comienza, entonces, mucho antes de LinkedIn. Comienza con una pregunta: ¿Sé realmente quién soy y por qué quiero ser reconocido?

En un mundo globalizado tenemos miles de productos, empresas, profesionales y alternativas compitiendo por nuestra atención. Y ahora la inteligencia artificial puede producir en segundos textos, análisis, imágenes e información que antes requerían horas de trabajo.

Por eso, quizá nuestro gran desafío no sea parecernos más a quienes admiramos, sino atrevernos a diferenciarnos.

Cuando copiamos, nos diluimos. Cuando imitamos permanentemente, terminamos construyendo una versión secundaria de alguien que ya existe.

En cambio, cuando conocemos nuestras fortalezas, reconocemos nuestros dones, trabajamos nuestras sombras y encontramos una manera auténtica de poner todo ello al servicio de un propósito mayor, aparece algo difícil de replicar: nuestro sello.

Y quizás allí está una de las reflexiones más importantes sobre liderazgo y desarrollo profesional en este momento. Un artículo reciente de Forbes, publicado en agosto de 2026, plantea que el personal branding contribuye a hacer el liderazgo visible y memorable, pero señala algo fundamental: antes de buscar visibilidad, necesitamos tener claridad sobre aquello por lo que queremos ser reconocidos.

Esa claridad no se construye siguiendo tendencias ni intentando parecernos a quien hoy tiene más exposición. Se construye con autoconocimiento, propósito, criterio y una profunda comprensión de lo que podemos aportar. Porque una marca personal sólida no debería fabricar un personaje, sino hacer visible, de manera consistente, lo mejor de quienes somos.

Por eso, presencia no es llamar la atención a cualquier costo; es generar impacto desde el carácter y la coherencia. Es conseguir que nuestra manera de pensar, relacionarnos, decidir, poner límites y aportar valor hable de nosotros incluso cuando no estamos presentes.

En tiempos de inteligencia artificial, globalización y abundancia de talento, diferenciarnos será cada vez más importante. Pero no necesariamente tendremos que hacer más ruido. Tendremos que tener más claro quiénes somos, qué tenemos para ofrecer y cuál es la huella profesional que queremos construir.

Porque, al final, una marca personal sólida no es la que más se ve. Es aquella que logra ser reconocida, respetada y recordada por el valor que aporta.

Luchy Mejía, master Coach – Experta en Emociones y CEO Potencial Humano Integral y LuchyAcademy