Finanzas climáticas: la democratización del carbono en la pequeña escala

Históricamente, el mercado de carbono ha sido un club exclusivo. Durante años, solo los megaproyectos de infraestructura o los gigantes energéticos tenían el músculo financiero y técnico para navegar la burocracia de los créditos de carbono. Para el pequeño desarrollador, el costo de acreditar una tonelada de CO2 solía ser más alto que el beneficio de venderla.

Sin embargo, estamos presenciando un cambio de paradigma. Chile es uno de los países que promete alterar la viabilidad financiera de las energías renovables de menor escala. Se trata de una experiencia que conocí recientemente en un viaje al cono sur en el Parque Solar Quetena, en la Región de Antofagasta. Al convertirse en el primer proyecto chileno en emitir créditos bajo el estándar internacional BioCarbon CERT a través de un modelo de agregación, se ha roto el ‘techo de cristal’ para los Pequeños Medios de Generación (PMG).

¿Cómo se logró? Mediante la agregación institucional. El modelo implementado por EnergyLab demuestra que la tecnología y la gestión metodológica centralizada pueden agrupar múltiples iniciativas bajo una sola estructura. Esto reduce drásticamente los costos administrativos y simplifica procesos que, de otra forma, dejarían fuera a los actores locales.

Hoy en día, reducir emisiones ya no es solo un imperativo ético; es un ingreso adicional concreto. En un escenario donde los costos de construcción y financiamiento fluctúan, la capacidad de monetizar la descarbonización fortalece la rentabilidad de los activos.

El programa ofrece una doble vía de monetización que todo desarrollador debería observar:

El Impuesto Verde: permite la compensación de emisiones bajo la normativa chilena. El Mercado Voluntario: conecta proyectos locales con organizaciones globales que buscan la carbono neutralidad.

Para garantizar que estos créditos no sean solo papel, la integridad es innegociable. El respaldo de auditorías independientes asegura que cada tonelada de CO2 reducida sea real, medible y verificable. Esta confianza es la moneda de cambio que hoy permite a los inversionistas apostar por proyectos de menor escala con la misma seguridad que lo harían en una planta de gran envergadura.

Este modelo tiene una relevancia directa para Colombia, donde el mercado de carbono ya cuenta con instrumentos como el impuesto al carbono y mecanismos de compensación que han dinamizado la demanda de créditos. La experiencia chilena abre una oportunidad concreta para que proyectos de menor escala especialmente en energías renovables distribuidas puedan integrarse al mercado mediante esquemas de agregación, reduciendo barreras de entrada y ampliando el acceso al financiamiento climático en el país.

La invitación está sobre la mesa para los desarrolladores en Latinoamérica con este ejemplo de Chile: la plataforma ya existe. El financiamiento climático ya no es una promesa a futuro, sino una herramienta disponible para fortalecer la rentabilidad de los activos hoy.

Es hora de que los proyectos de pequeña escala dejen de mirar el mercado de carbono desde la barrera y se conviertan en protagonistas de la descarbonización de nuestra matriz. El camino ya está trazado; solo falta sumarse.

Alejandra Paredes, directora de Asuntos Corporativos para Latam de Biocarbon Standar