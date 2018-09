Acoso a reportera colombiana de DW: "No es aceptable"

"Eso no es aceptable”. Así, con claridad, se manifestó la única mujer árbitro de la Bundesliga, Bibiana Steinhaus, ante el caso de acoso sufrido por nuestra colega Julieth González cuando hacía un despacho desde el centro de Moscú, como parte de su cobertura para DW del Mundial de Rusia 2018. Recordemos que Julieth fue besada y tocada sin su consentimiento por un sujeto que se acercó de improviso mientras ella realizaba su trabajo.

Una vez concretado lo que seguramente él quiso hacer pasar como una broma, este hombre se retiró riendo mientras González siguió adelante con su despacho. Poco después, la periodista reaccionó a través de su cuenta en Instagram, donde escribió "¡RESPETO! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso”.

Sus palabras recibieron apoyo inmediato, aunque también críticas de quienes consideran exagerado el uso del concepto "acoso”. Sin embargo, en tiempos donde se busca reivindicar el respeto, y cuando está claro que ninguna persona puede ser tocada ni besada sin contar con su beneplácito, es necesario alzar la voz para exigir precisamente lo que Julieth exigió: respeto.

Así lo han entendido diversos medios de todo el mundo, que se hicieron eco de la noticia.

